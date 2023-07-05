Партизани підірвали штаб партії путіна в Новій Каховці

Вранці сьогодні, 27 лютого, у Новій Каховці пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії «єдина росія» та неподалік від «виборчої дільниці».Про це у телеграмі повідомляє Спротив.Сили руху опору передали «привіт» окупантам та зупинили фейковий «виборчий» процес в захопленому місті.Наразі ворог намагається приховатиокупації на ТОТ. Відтак росіяни аби не сіяти паніку наразі заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об’єктам, хоче це не відповідає дійсності.«Центр національного спротиву закликає громадян України не брати участь у пропагандистській постановці кремля під назвою «вибори». Водночас Рух опору зауважує, що кожен колаборант, який допомагає організовувати «виборчий процес», понесе відповідальність за свої дії», - йдеться у повідомленні.