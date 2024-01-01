Поліція впіймала на Волині злочинця, який перебував у розшуку

Поліція впіймала на Волині злочинця, який перебував у розшуку
Працівники поліції на Волині затримали чоловіка, який перебував у розшуку з скоєння низки кримінальних правопорушень.

Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.

У рамках оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку Камінь-Каширського районного відділу поліції розшукали місцевого жителя Юрія.

«Розшуканий скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.285 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 3 ст.185 (крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України», - зазначили у поліції.
Поліція впіймала на Волині злочинця, який перебував у розшуку

Нагадаємо, на Волині розшукали 17-річного хлопця, який зник напередодні.

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Теги: поліція, Волинь
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