Поліція впіймала на Волині злочинця, який перебував у розшуку





Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.



У рамках оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку Камінь-Каширського районного відділу поліції розшукали місцевого жителя Юрія.



«Розшуканий скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.285 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 3 ст.185 (крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України», - зазначили у поліції.



Нагадаємо, на Волині розшукали 17-річного хлопця, який зник напередодні.

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