За 15 тисяч львів’янка обіцяла «порішати» права на Волині
Сьогодні, 14:36
Правоохоронці повідомили про підозру мешканці Львівщини, яка вимагала 15 тисяч гривень за успішне складання іспиту з водіння на Волині.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканці Львівщини. Їй інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За даними слідства, підозрювана запевняла громадянина, який хотів отримати посвідчення водія категорії «В», що має можливість вплинути на посадовця одного із Територіальних сервісних центрів Волинської області. Останній був її знайомим.
І що за грошову винагороду може вирішити питання щодо успішного складання практичного іспиту з водіння.
Ціна такої послуги – 15 000 грн.
Слідчі дії тривають. За клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції області за оперативного супроводу Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Довідково:
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканці Львівщини. Їй інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За даними слідства, підозрювана запевняла громадянина, який хотів отримати посвідчення водія категорії «В», що має можливість вплинути на посадовця одного із Територіальних сервісних центрів Волинської області. Останній був її знайомим.
І що за грошову винагороду може вирішити питання щодо успішного складання практичного іспиту з водіння.
Ціна такої послуги – 15 000 грн.
Слідчі дії тривають. За клопотанням прокурора підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції області за оперативного супроводу Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Довідково:
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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