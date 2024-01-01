Двоє депутатів на Львівщині погоріли на хабарі у $30 тисяч

Двоє депутатів на Львівщині погоріли на хабарі у $30 тисяч
На Львівщині підозрюють двох депутатів у вимаганні у підприємця 30 000 доларів США за безперешкодне надання в оренду землі.

Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру двом депутатам місцевої ради на Львівщині.

Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).
Двоє депутатів на Львівщині погоріли на хабарі у тисяч

За даними слідства, один із депутатів очолює постійну комісію з питань земельних відносин і архітектури та є чинним військовослужбовцем.
Двоє депутатів на Львівщині погоріли на хабарі у тисяч

Інший є членом постійної комісії з економічних питань, фінансів та бюджету органу місцевого самоврядування.

Встановлено, що вони вимагали від керівника підприємства хабар за погодження на профільній комісії документації щодо продовження довготривалої оренди земельної ділянки площею 1,5 га у Львівському районі.
Двоє депутатів на Львівщині погоріли на хабарі у тисяч

При цьому зобов’язувались не створювати штучних перешкод у здійсненні підприємцем господарської діяльності. Такі послуги оцінили у 30 000 доларів США.

Затримали обох після одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 15 000 доларів США.
Двоє депутатів на Львівщині погоріли на хабарі у тисяч
Двоє депутатів на Львівщині погоріли на хабарі у тисяч

Наразі затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Досудове розслідування - слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за матеріалами Управління СБУ в області.

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Теги: хабар, Україна
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