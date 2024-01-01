Двоє депутатів на Львівщині погоріли на хабарі у $30 тисяч

На Львівщині підозрюють двох депутатів у вимаганні у підприємця 30 000 доларів США за безперешкодне надання в оренду землі.Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру двом депутатам місцевої ради на Львівщині.Їм інкримінують(ч. 4 ст. 368 КК України).За даними слідства, один із депутатів очолює постійну комісію з питань земельних відносин і архітектури та є чинним військовослужбовцем.Інший є членом постійної комісії з економічних питань, фінансів та бюджету органу місцевого самоврядування.Встановлено, що вони вимагали від керівника підприємства хабар за погодження на профільній комісії документації щодо продовження довготривалої оренди земельної ділянки площею 1,5 га у Львівському районі.При цьому зобов’язувались не створювати штучних перешкод у здійсненні підприємцем господарської діяльності. Такі послуги оцінили у 30 000 доларів США.Затримали обох після одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 15 000 доларів США.Наразі затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.Досудове розслідування - слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за матеріалами Управління СБУ в області.