У парламенті Литви демонструють «Кольори сталі» з Волині

У Литовському парламенті відбулася«Кольори сталі» з Волині.Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.Дитячий батальйон «Бандерівці» з Рожищенської громади не лише своїм співом збирають кошти на ЗСУ, а й перетворюють зброю на мистецтво. Їхні малюнки на ракетах, кулеметах та інших уламках представили напередодні дворічної річниці широкомасштабного російського вторгнення в Україну в Литовському Сеймі. Їх презентували разом із світлинами захисників України, які втратили кінцівки на війні львівської фотографки«Кольори сталі». Саме у такій назві об’єдналися роботи юних волинян. Зброя, що вбила та поранила тисячі українців несподівано розквітла яскравими маками, ромашками, гронами калини, колосками пшениці та українською символікою. Через фарби «Бандерівці» продемонструвати життя усіх дітей нашої країни, боротьбу з російською агресією та те, що світло обов’язково переможе темряву.«Ми неймовірно вдячні всім, хто допоміг цьому статися. Всім завдяки кому тема України звучить в Європі. Найперше, нашим рожищенським дітям, які незважаючи на труднощі воєнного часу роблять дуже важливу справу – творять, здобувають, борються за краще майбутнє. Їхнім батькам, які виховали гідних нащадків, – написала на своїй сторінці волонтерка. – Нашим захисникам, завдяки яким ми можемо жити це життя. Всім посадовцям і простим людям, які добрим словом, організаційно і копійкою допомогли вивезти експозицію за кордон».