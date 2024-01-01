У Луцьку завтра проведуть в останню путь Героя Олександра Пашківського
Сьогодні, 17:17
В обласному центрі Волині завтра, 27 лютого, відбудеться прощання з військовослужбовцем Олександром Пашківським.
Про це у фейсбуці повідомила Луцька міськрада.
У вівторок, 27 лютого, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Олександра Пашківського.
Пашківський Олександр Іванович (29.12.1985 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та помер 25 лютого в КП “Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади” після тривалого лікування від поранень отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Поховають Олександра Пашківського на кладовищі села Баківці.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Луцька міськрада.
У вівторок, 27 лютого, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Олександра Пашківського.
Пашківський Олександр Іванович (29.12.1985 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та помер 25 лютого в КП “Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади” після тривалого лікування від поранень отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Поховають Олександра Пашківського на кладовищі села Баківці.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку завтра проведуть в останню путь Героя Олександра Пашківського
Сьогодні, 17:17
Суд відправив Пашинського за ґрати
Сьогодні, 16:59
Польські фермери планують тепер блокувати КПП на кордоні Литви
Сьогодні, 16:40
У Луцьку з-під поли торгували «калашами»
Сьогодні, 16:22