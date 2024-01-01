У Луцьку завтра проведуть в останню путь Героя Олександра Пашківського

В обласному центрі Волині завтра, 27 лютого, відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це у фейсбуці повідомила Луцька міськрада.У вівторок, 27 лютого, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Олександра Пашківського.Пашківський Олександр Іванович (29.12.1985 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації тав КП “Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади” після тривалого лікування від поранень отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Поховають Олександра Пашківського на кладовищі села Баківці.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.