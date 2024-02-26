Польські фермери планують тепер блокувати КПП на кордоні Литви
Сьогодні, 16:40
Польські фермери вирішили почати блокаду також на КПП на кордоні з Литвою у рамках своїх протестів.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Співорганізатор протесту на литовському кордоні Кароліс Печиньскінс повідомив журналістам, що вони планують зупиняти та оглядати транспортні засоби біля КПП між литовським містом Кальварія та польським Будзисько.
Акція почнеться там з 10 години ранку 1 березня.
"Це не буде повна блокада пункту перетину кордону. Ми, фермери, разом з представниками польської влади хочемо перевіряти, що везуть у вантажівках, звертаючи особливу увагу на ті, які можуть везти агропродукцію… Якщо це зерно та інша агропродукція, ми хочемо знати, звідки і як вона прямує, щоб розуміти обсяги", – сказав він.
Фермери обіцяють безперешкодно пропускати бензовози, промислові вантажі чи вантажівки з худобою, як і легковий та пасажирський транспорт.
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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Співорганізатор протесту на литовському кордоні Кароліс Печиньскінс повідомив журналістам, що вони планують зупиняти та оглядати транспортні засоби біля КПП між литовським містом Кальварія та польським Будзисько.
Акція почнеться там з 10 години ранку 1 березня.
"Це не буде повна блокада пункту перетину кордону. Ми, фермери, разом з представниками польської влади хочемо перевіряти, що везуть у вантажівках, звертаючи особливу увагу на ті, які можуть везти агропродукцію… Якщо це зерно та інша агропродукція, ми хочемо знати, звідки і як вона прямує, щоб розуміти обсяги", – сказав він.
Фермери обіцяють безперешкодно пропускати бензовози, промислові вантажі чи вантажівки з худобою, як і легковий та пасажирський транспорт.
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