У Луцьку з-під поли торгували «калашами»
Сьогодні, 16:22
Правоохоронці повідомили про підозру жителю Херсона, який незаконно збув три автомати Калашникова.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 37-річному жителю Херсона повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).
За даними слідства, чоловік незаконно продав волинянину три автомати Калашникова.
Викрито незаконні дії громадянина за оперативного супроводу УСБУ в області та УКР ГУНП в області.
Триває досудове розслідування.
Довідково:
Згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) без передбаченого законом дозволу -караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 37-річному жителю Херсона повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).
За даними слідства, чоловік незаконно продав волинянину три автомати Калашникова.
Викрито незаконні дії громадянина за оперативного супроводу УСБУ в області та УКР ГУНП в області.
Триває досудове розслідування.
Довідково:
Згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) без передбаченого законом дозволу -караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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