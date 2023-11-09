У Луцьку з-під поли торгували «калашами»





Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.



За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 37-річному жителю Херсона повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).



За даними слідства, чоловік незаконно продав волинянину три автомати Калашникова.



Викрито незаконні дії громадянина за оперативного супроводу УСБУ в області та УКР ГУНП в області.



Триває досудове розслідування.



Довідково:



Згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) без передбаченого законом дозволу -караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці повідомили про підозру жителю Херсона, який незаконно збув три автомати Калашникова.Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 37-річному жителю Херсона повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні табез передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України).За даними слідства, чоловік незаконно продав волинянину три автомати Калашникова.Викрито незаконні дії громадянина за оперативного супроводу УСБУ в області та УКР ГУНП в області.Триває досудове розслідування.

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