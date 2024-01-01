Суд відправив Пашинського за ґрати

Суд заарештував екснардепа. Його відправлять під варту до 25 квітня, проте він має право внести заставу 272 млн грн.Про це у телеграмі повідомляє Transparency International Ukraine.Пашинського, бізнесменаі ще чотирьох посадовців підозрюють упонад 97 тисяч тонн арештованих нафтопродуктів на 967 млн грн.Ці нафтопродукти у 2014 році конфіскували у структур олігарха часів Януковича, який утік до росії. Нафтопродукти мали піти на потреби армії, але за схемою підозрюваних їх передали держпідприємству, керівники якого були підконтрольні бізнес-партнеру Пашинського.Тепер усім загрожує до 12 років увʼязнення.