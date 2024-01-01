Суд відправив Пашинського за ґрати
Сьогодні, 16:59
Суд заарештував екснардепа Сергія Пашинського. Його відправлять під варту до 25 квітня, проте він має право внести заставу 272 млн грн.
Про це у телеграмі повідомляє Transparency International Ukraine.
Пашинського, бізнесмена Сергія Тищенка і ще чотирьох посадовців підозрюють у схемі заволодіння понад 97 тисяч тонн арештованих нафтопродуктів на 967 млн грн.
Ці нафтопродукти у 2014 році конфіскували у структур олігарха часів Януковича Сергія Курченка, який утік до росії. Нафтопродукти мали піти на потреби армії, але за схемою підозрюваних їх передали держпідприємству, керівники якого були підконтрольні бізнес-партнеру Пашинського.
Тепер усім загрожує до 12 років увʼязнення.
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Про це у телеграмі повідомляє Transparency International Ukraine.
Пашинського, бізнесмена Сергія Тищенка і ще чотирьох посадовців підозрюють у схемі заволодіння понад 97 тисяч тонн арештованих нафтопродуктів на 967 млн грн.
Ці нафтопродукти у 2014 році конфіскували у структур олігарха часів Януковича Сергія Курченка, який утік до росії. Нафтопродукти мали піти на потреби армії, але за схемою підозрюваних їх передали держпідприємству, керівники якого були підконтрольні бізнес-партнеру Пашинського.
Тепер усім загрожує до 12 років увʼязнення.
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