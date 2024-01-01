Суд відправив Пашинського за ґрати

Суд відправив Пашинського за ґрати
Суд заарештував екснардепа Сергія Пашинського. Його відправлять під варту до 25 квітня, проте він має право внести заставу 272 млн грн.

Про це у телеграмі повідомляє Transparency International Ukraine.

Пашинського, бізнесмена Сергія Тищенка і ще чотирьох посадовців підозрюють у схемі заволодіння понад 97 тисяч тонн арештованих нафтопродуктів на 967 млн грн.

Ці нафтопродукти у 2014 році конфіскували у структур олігарха часів Януковича Сергія Курченка, який утік до росії. Нафтопродукти мали піти на потреби армії, але за схемою підозрюваних їх передали держпідприємству, керівники якого були підконтрольні бізнес-партнеру Пашинського.

Тепер усім загрожує до 12 років увʼязнення.

Суд відправив Пашинського за ґрати

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Теги: корупція, Україна
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