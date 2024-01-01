Подали 4195 правок: ВР може розпочати розгляд законопроекту про мобілізацію з 6 березня





Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує



За його словами, з 27 лютого документ почнуть готувати до голосування у другому читанні.



Депутати розглядатимуть поправки до законопроєкту.



"Якщо все буде просуватися добре, то тоді вже з 6 березня законопроєкт почнуть розглядати в Раді. Так як правок багато, то цей процес в залі може затягнутися на пару днів", - зазначив Железняк.



Нагадаємо, що Верховна Рада у першому читанні підтримала оновлений урядовий законопроект щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію №10449. З вівторка, 27 лютого, документ почнуть розглядати в оборонному комітеті Верховної Ради.Про це повідомив народний депутат "Голосу", інформує Цензор.НЕТ За його словами, з 27 лютого документ почнуть готувати до голосування у другому читанні.Депутати розглядатимуть поправки до законопроєкту."Якщо все буде просуватися добре, то тоді вже з 6 березня законопроєкт почнуть розглядати в Раді. Так як правок багато, то цей процес в залі може затягнутися на пару днів", - зазначив Железняк.Нагадаємо, що Верховна Рада у першому читанніщодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

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