Подали 4195 правок: ВР може розпочати розгляд законопроекту про мобілізацію з 6 березня
Сьогодні, 15:55
Нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію №10449. З вівторка, 27 лютого, документ почнуть розглядати в оборонному комітеті Верховної Ради.
Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, з 27 лютого документ почнуть готувати до голосування у другому читанні.
Депутати розглядатимуть поправки до законопроєкту.
"Якщо все буде просуватися добре, то тоді вже з 6 березня законопроєкт почнуть розглядати в Раді. Так як правок багато, то цей процес в залі може затягнутися на пару днів", - зазначив Железняк.
Нагадаємо, що Верховна Рада у першому читанні підтримала оновлений урядовий законопроект щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.
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Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, з 27 лютого документ почнуть готувати до голосування у другому читанні.
Депутати розглядатимуть поправки до законопроєкту.
"Якщо все буде просуватися добре, то тоді вже з 6 березня законопроєкт почнуть розглядати в Раді. Так як правок багато, то цей процес в залі може затягнутися на пару днів", - зазначив Железняк.
Нагадаємо, що Верховна Рада у першому читанні підтримала оновлений урядовий законопроект щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.
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