На Волині завтра прощатимуться із полеглим воїном Олександром Хановим
Сьогодні, 15:58
Завтра, 27 лютого, Рожищенська громада проведе в останню земну дорогу загиблого воїна Олександра Ханова, який віддав своє життя, боронячи рідну країну від ворожих окупантів.
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Об 11:00 біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.
Далі траурний кортеж слідуватиме вулицями Незалежності, Грушевського, Волонтерська до рідного дому Героя по вулиці Степана Бандери, 29 А.
Чин відспівування Героя Олександра Ханова відбудеться у храмі Архістратига Михаїла у Рожищі.
Поховають загиблого захисника України на Алеї Слави у Рожищі.
«Просимо жителів громади гідно провести загиблого воїна в останню дорогу, підтримати родину в цей нелегкий час смутку та скорботи», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Об 11:00 біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.
Далі траурний кортеж слідуватиме вулицями Незалежності, Грушевського, Волонтерська до рідного дому Героя по вулиці Степана Бандери, 29 А.
Чин відспівування Героя Олександра Ханова відбудеться у храмі Архістратига Михаїла у Рожищі.
Поховають загиблого захисника України на Алеї Слави у Рожищі.
«Просимо жителів громади гідно провести загиблого воїна в останню дорогу, підтримати родину в цей нелегкий час смутку та скорботи», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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