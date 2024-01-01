На війні обірвалося життя Героя Олександра Ханова з Волині

На війні обірвалося життя Героя Олександра Ханова з Волині
Рожищенська громада на Волині – знову у жалобі. У війні з російським агресором загинув житель Рожища Олександр Ханов.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

Сержант 60-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України Олександр Валентинович Ханов (1977 р. н.) загинув 21 лютого 2024 року в районі населеного пункту Терни Лиманської громади на Донеччині в результаті ворожого скиду гранати з БПЛА.

На війні обірвалося життя Героя Олександра Ханова з Волині


«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 23 до 25 лютого 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання повідомлять пізніше.

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Теги: загиблі, війна
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