На війні обірвалося життя Героя Олександра Ханова з Волині

Рожищенська громада на Волині – знову у жалобі. У війні з російським агресором загинув житель РожищаПро це повідомляє Рожищенська міськрада.Сержант 60-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України Олександр Валентинович Ханов (1977 р. н.) загинув 21 лютого 2024 року в районі населеного пункту Терни Лиманської громади на Донеччині в результаті ворожого скиду гранати з БПЛА.«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.Траур за загиблим Героєм триватиме з 23 до 25 лютого 2024 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання повідомлять пізніше.