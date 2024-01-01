Суд: сільрада на Волині незаконно привласнила прикордонну смугу

Суд: сільрада на Волині незаконно привласнила прикордонну смугу
Прокурори на Волині домоглися повернення державі 166 га земель оборони вартістю 2,8 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.

Господарський суд Волинської області задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської ОВА до Самарівської сільської ради Ковельського району про повернення державі земельної ділянки площею 166 га й вартістю 2,8 мільярда гривень, яка належить до земель оборони і є прикордонною смугою уздовж українсько-білоруського кордону.

Прокурори в суді довели незаконність інвентаризації земельної ділянки, розташованої між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень, як земель сільськогосподарського призначення, що обумовило подальше її вибуття із державної власності.

Домоглася прокуратура і скасування державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, що належить до земель оборони, та повернення її державі.

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Теги: суд, Волинь
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