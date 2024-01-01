Суд: сільрада на Волині незаконно привласнила прикордонну смугу
Сьогодні, 18:51
Прокурори на Волині домоглися повернення державі 166 га земель оборони вартістю 2,8 мільярда гривень.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.
Господарський суд Волинської області задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської ОВА до Самарівської сільської ради Ковельського району про повернення державі земельної ділянки площею 166 га й вартістю 2,8 мільярда гривень, яка належить до земель оборони і є прикордонною смугою уздовж українсько-білоруського кордону.
Прокурори в суді довели незаконність інвентаризації земельної ділянки, розташованої між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень, як земель сільськогосподарського призначення, що обумовило подальше її вибуття із державної власності.
Домоглася прокуратура і скасування державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, що належить до земель оборони, та повернення її державі.
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Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.
Господарський суд Волинської області задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської ОВА до Самарівської сільської ради Ковельського району про повернення державі земельної ділянки площею 166 га й вартістю 2,8 мільярда гривень, яка належить до земель оборони і є прикордонною смугою уздовж українсько-білоруського кордону.
Прокурори в суді довели незаконність інвентаризації земельної ділянки, розташованої між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень, як земель сільськогосподарського призначення, що обумовило подальше її вибуття із державної власності.
Домоглася прокуратура і скасування державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, що належить до земель оборони, та повернення її державі.
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