Суд: сільрада на Волині незаконно привласнила прикордонну смугу

Прокурори на Волині домоглисявартістю 2,8 мільярда гривень.Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.Господарський суд Волинської області задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської ОВА до Самарівської сільської ради Ковельського району про повернення державі земельної ділянки площею 166 га й вартістю 2,8 мільярда гривень, яка належить до земель оборони і є прикордонною смугою уздовж українсько-білоруського кордону.Прокурори в суді довели незаконність інвентаризації земельної ділянки, розташованої між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень, як земель сільськогосподарського призначення, що обумовило подальше її вибуття із державної власності.Домоглася прокуратура і скасування державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, що належить до земель оборони, та повернення її державі.