Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 24 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура в Луцьку вночі 6-8° тепла, вдень 12-14° тепла. По області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура в Луцьку вночі 6-8° тепла, вдень 12-14° тепла. По області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські воїни збили цінний російський літак А-50
Сьогодні, 20:23
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 лютого
Сьогодні, 20:00
Через ГРВІ учні шести шкіл на Волині вчаться дистанційно
Сьогодні, 19:15
Суд: сільрада на Волині незаконно привласнила прикордонну смугу
Сьогодні, 18:51
У Луцьку створили ознайомчий центр про ЗСУ для цивільних
Сьогодні, 18:26