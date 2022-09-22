Українські воїни збили цінний російський літак А-50





Про це повідомив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук.



"Баян, ТЬІ гдє?" А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати!", - йдеться у дописі на сторінці Миколи Олещука в телеграмі.



Також подякував Головному управлінню розвідки МОУ та усім, хто забезпечив результат.



За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, росія може використовувати проти нашої країни майже триста бойових літаків.

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