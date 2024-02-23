Росія має проти України майже 300 бойових літаків, – розвідка

Росія має проти України майже 300 бойових літаків, – розвідка
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, росія може використовувати проти нашої країни майже триста бойових літаків.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, пише Українська правда.

"Багато (літаків має ворог – ред.). Скажімо так, на сьогодні Росія може протиставити і має проти нас майже триста бойових літаків", - йдеться в повідомленні.

Він нагадав, що українські сили збили не так давно важливу ціль - ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

"Тоді росіяни відсунули район бойового чергування, але вони втратили тут дальність ведення розвідки. Це дуже позитивно для нас. Тобто якщо раніше росіяни могли з Азова бачити до Києва, то нині - з Краснодарського краю до Києва вони не дістають засобами розвідки. Тому що вони бояться ближче підходити", - пояснили в розвідці.

Скібіцький зазначив, що літаки F-16, які незабаром будуть передані в Україну, - це один із засобів, який дасть змогу винищувати ворожу авіацію, яку застосовують для завдання бомбових ударів. Водночас він наголосив, що "росіяни для себе поставили завдання знищити і нашу авіацію, і інфраструктуру".

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Теги: Росія, Україна, війна
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