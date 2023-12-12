На Волині знайшли вибухонебезпечний предмет

На Волині знайшли вибухонебезпечний предмет
Учора, 22 лютого, волинським патрульним надійшов виклик про те, що на території зеленої зони лежить, ймовірно, вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

На місце негайно направився екіпаж патрульної поліції. Інспектори обгородили ділянку, на якій перебувала підозріла річ, та забезпечити охорону місця події до приїзду рятувальників. Попередньо, це була частина старого снаряду часів минулих війн, але, на щастя, вона не несла загрози життю та здоров’ю людей.

"Друзі, якщо ви побачили підозрілий предмет або річ, яка, ймовірно, може бути вибухівкою, дотримуйтесь важливих і простих правил:

негайно зателефонуйте до поліції за номером 102;

попередьте перехожих про можливу небезпеку;

відійдіть від знахідки на безпечну відстань та очікуйте прибуття екстрених служб;

у жодному разі не переміщуйте предмет та не торкайтесь його, не підіймайте, не кидайте;

не паліть поруч та не користуйтесь запальничками", - наголошують у патрульній поліції.
На Волині знайшли вибухонебезпечний предмет

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Теги: Волинь, патрульні, вибухонебезпечний предмет
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