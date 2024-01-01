Зеленський: сьогодні на кордоні з Польщею буде група міністрів

Група українських міністрів на чолі з премʼєром сьогодні, 23 лютого, буде на кордоні з Польщею, деПро це заявив президент, повідомляє пресслужба глави держави.Чи будуть там польські колеги — це їхнє особисте рішення, заявив президент Зеленський. Він наголосив, що продукти, які блокують фермери, ідуть не на польський ринок, а транзитом через Польщу.«Для нас важливо зберегти наші відносини. Але також дуже важливо зберегти правду. Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми знайшли нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, то це трішки поза європейським законодавством. Ми готові й будемо робити все, щоб розв’язати це питання», – зазначив глава держави.Президент висловив подяку полякам за те, що вони робили після початку повномасштабної війни, допомагали нашій країні, приймали людей.Володимир Зеленський також подякував українським агровиробникам за розуміння тієї ситуації, у якій перебуває наша держава в час війни.«Вони самостійно нічого не блокують попри те, що їхні продукти харчування не йдуть сьогодні через Польщу. І не на польський ринок, хочу зазначити. Тобто блокуються продукти, які йдуть транзитом», – сказав глава держави.