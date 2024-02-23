Польські фермери хочуть перекрити кордон з Німеччиною

Польські фермери-протестувальники хочуть розширити свої акції протесту, зокрема почати блокади доріг та КПП також на західному кордоні.



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Протестувальники заявили про наміри посилити свої акції по всій території країни. Зокрема, на суботу вони планують 24-годинну блокаду траси S3 в районі міста Мислібуж, неподалік від кордону з Німеччиною.



Також на вихідних фермери хочуть повністю заблокувати рух на німецькому кордоні в районі міста Крайнік Дольний, що неподалік від Щецина. Акція має тривати там цілодобово.



Крім того, фермери з Любуського воєводства спільно з німецькими фермерами збираються блокувати трасу і КПП біля найбільшого пункту перетину кордону, що у районі міст Свєчко та Слубіце, в обох напрямках.



Подекуди місцеві бізнес-асоціації виступили проти таких планів аграріїв.



Так, меру Слубіце надіслали спільне звернення керівники низки компаній перевізників, АЗС, магазинів тощо з проханням заборонити проведення акції, тому що протест фермерів у такій формі паралізує їхню роботу і призведе до невиконання зобов’язань перед бізнес-партнерами зі значними фінансовими наслідками.



Компанії-перевізники пригрозили судовими позовами проти фермерів, якщо акція все ж відбудеться і вони зазнають збитків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! хочуть розширити свої акції протесту, зокрема почати блокади доріг та КПП також на західному кордоні.Про це повідомляє Європейська правда Протестувальники заявили про наміри посилити свої акції по всій території країни. Зокрема, на суботу вони планують 24-годинну блокаду траси S3 в районі міста Мислібуж, неподалік від кордону з Німеччиною.Також на вихідних фермери хочуть повністю заблокувати рух на німецькому кордоні в районі міста Крайнік Дольний, що неподалік від Щецина. Акція має тривати там цілодобово.Крім того, фермери з Любуського воєводства спільно з німецькими фермерами збираються блокувати трасу і КПП біля найбільшого пункту перетину кордону, що у районі міст Свєчко та Слубіце, в обох напрямках.Подекуди місцеві бізнес-асоціації виступили проти таких планів аграріїв.Так, меру Слубіце надіслали спільне звернення керівники низки компаній перевізників, АЗС, магазинів тощо з проханням заборонити проведення акції, тому що протест фермерів у такій формі паралізує їхню роботу і призведе до невиконання зобов’язань перед бізнес-партнерами зі значними фінансовими наслідками.Компанії-перевізники пригрозили судовими позовами проти фермерів, якщо акція все ж відбудеться і вони зазнають збитків.

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