У Польщі на пункті пропуску з Волинню висипали з вагонів українську агропродукцію

У Польщі вранці 23 лютого на залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі пошкодили ріпак в трьох зерновозах. Цей вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбургу.Про це у телеграмі повідомляє Міністерство відновлення."Скажу лише, що непокарані злочини завжди повертаються. Хоч це військова агресія, хоч пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити" – прокоментував міністр інфраструктури УкраїниУкрзалізниця готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.Нагадаємо, луцька художницяпісля того, як поляки на кордоні висипали з вантажівок українське зерно.