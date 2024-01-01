У Польщі на пункті пропуску з Волинню висипали з вагонів українську агропродукцію
Сьогодні, 12:21
У Польщі вранці 23 лютого на залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі пошкодили ріпак в трьох зерновозах. Цей вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбургу.
Про це у телеграмі повідомляє Міністерство відновлення.
"Скажу лише, що непокарані злочини завжди повертаються. Хоч це військова агресія, хоч пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити" – прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Укрзалізниця готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.
Нагадаємо, луцька художниця Chekus намалювала промовисту картину після того, як поляки на кордоні висипали з вантажівок українське зерно.
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Про це у телеграмі повідомляє Міністерство відновлення.
"Скажу лише, що непокарані злочини завжди повертаються. Хоч це військова агресія, хоч пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити" – прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Укрзалізниця готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.
Нагадаємо, луцька художниця Chekus намалювала промовисту картину після того, як поляки на кордоні висипали з вантажівок українське зерно.
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