У всіх храмах ПЦУ на Волині завтра молитимуться за полеглих на війні





Про це у фейсбуці повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.



Митрополит Луцький і Волинський Михаїл благословив духовенству єпархії вознести заупокійні молитви за всіх загиблих військових і цивільних унаслідок московитської агресії.



На прохання обласної військової державної адміністрації поминання слід провести, пам’ятаючи, що віроломний широкомасштабний напад окупантів розпочався 24 лютого 2022 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із нагоди других роковин повномасштабного вторгнення російської федерації до України у всіх парафіях ПЦУ на Волині молитимуться за всіх загиблих від війни.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.Митрополит Луцький і Волинськийблагословив духовенству єпархії вознести заупокійні молитви за всіх загиблих військових і цивільних унаслідок московитської агресії.На прохання обласної військової державної адміністрації поминання слід провести, пам’ятаючи, що24 лютого 2022 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію