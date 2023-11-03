У всіх храмах ПЦУ на Волині завтра молитимуться за полеглих на війні

У всіх храмах ПЦУ на Волині завтра молитимуться за полеглих на війні
Із нагоди других роковин повномасштабного вторгнення російської федерації до України у всіх парафіях ПЦУ на Волині молитимуться за всіх загиблих від війни.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл благословив духовенству єпархії вознести заупокійні молитви за всіх загиблих військових і цивільних унаслідок московитської агресії.

На прохання обласної військової державної адміністрації поминання слід провести, пам’ятаючи, що віроломний широкомасштабний напад окупантів розпочався 24 лютого 2022 року.


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Теги: ПЦУ, Волинь
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