Пік повені: яка ситуація з підтопленнями на Волині





Пік зимової повені йде на спад, розповів



Наразі підтопленими в області залишаються 612 господарських споруд. У Камінь-Каширському районі у воді залишаються 5 148 гектарів, у Ковельському — 8 334 гектари.



"У цих районах продовжують працювати насосні станції, які відкачують воду. У Ковельському району — три та Камінь-Каширському — дев'ять, — каже Ростислав Кравчук.

Як говорить заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області, рівні води в річках понизили свій рівень: Прип'ять та Стохід на один сантиметр, Західний Буг — на два сантиметри.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Гумові чоботи та надія»: чому підтоплює Волинь та як живуть мешканці північних районів



"На полях ще є "блюдця" з водою, також ще не зійшла вода в заплавах, але пік повені ми вже пережили і потепління, і вегетація рослин сприятимуть тому, що рівні води й надалі падатимуть", — каже Ростислав Кравчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 23 лютого на Волині залишаються підтопленими 13,482 гектарів сільськогосподарських угідь. Площі підтоплень у порівнянні з попереднім днем зменшились на 159 гектарів.Пік зимової повені йде на спад, розповів Суспільному заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук і додав, що цьому сприяє сприятлива температура та відсутності дощів.Наразі підтопленими в області залишаються 612 господарських споруд. У Камінь-Каширському районі у воді залишаються 5 148 гектарів, у Ковельському — 8 334 гектари."У цих районах продовжують працювати насосні станції, які відкачують воду. У Ковельському району — три та Камінь-Каширському — дев'ять, — каже Ростислав Кравчук.Як говорить заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області, рівні води в річках понизили свій рівень: Прип'ять та Стохід на один сантиметр, Західний Буг — на два сантиметри.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:"На полях ще є "блюдця" з водою, також ще не зійшла вода в заплавах, але пік повені ми вже пережили і потепління, і вегетація рослин сприятимуть тому, що рівні води й надалі падатимуть", — каже

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію