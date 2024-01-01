Українські фермери привезли на кордон з Польщею знищену росіянами техніку

Українські фермери привезли на кордон з Польщею сільськогосподарську техніку, пошкоджену або знищену російськими загарбниками.Відсьогодні вона буде розміщена на пункті пропуску «Краківець-Корчова», повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.Аграрії хочуть показати польським протестувальникам, в яких умовах зараз працюють фермери в Україні.Згідно з дослідженням, з початку повномасштабного вторгнення окупанти тільки знищили або пошкодили сільськогосподарської техніки на суму 5,8 мільярда доларів.Нагадаємо, у Польщі вранці 23 лютого на залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі. Цей вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбургу.