Українські фермери привезли на кордон з Польщею знищену росіянами техніку

Українські фермери привезли на кордон з Польщею знищену росіянами техніку
Українські фермери привезли на кордон з Польщею сільськогосподарську техніку, пошкоджену або знищену російськими загарбниками.

Відсьогодні вона буде розміщена на пункті пропуску «Краківець-Корчова», повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

Аграрії хочуть показати польським протестувальникам, в яких умовах зараз працюють фермери в Україні.
Українські фермери привезли на кордон з Польщею знищену росіянами техніку
Українські фермери привезли на кордон з Польщею знищену росіянами техніку

Згідно з дослідженням, з початку повномасштабного вторгнення окупанти тільки знищили або пошкодили сільськогосподарської техніки на суму 5,8 мільярда доларів.
Українські фермери привезли на кордон з Польщею знищену росіянами техніку
Українські фермери привезли на кордон з Польщею знищену росіянами техніку

Нагадаємо, у Польщі вранці 23 лютого на залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" невідомі пошкодили ріпак в трьох зерновозах. Цей вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбургу.
Українські фермери привезли на кордон з Польщею знищену росіянами техніку
Українські фермери привезли на кордон з Польщею знищену росіянами техніку
Українські фермери привезли на кордон з Польщею знищену росіянами техніку

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Теги: кордон, Україна
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