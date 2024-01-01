На Волині очікують дощі і потепління
Сьогодні, 13:32
Вже незабаром – 25-26 лютого – територію Волинської області перетинатимуть низка атмосферних фронтів, що принесуть невеликі дощі.
Надалі переважно без опадів, повідомляє в телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.
«У зв’язку з адвекцією теплого південного повітря на вихідних та початку наступного тижня очікується тепла погода, що відповідає першій половині квітня, нічна температура становитиме 3-8° тепла, денна сягатиме 10-15° тепла», - запевнили синоптики.
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Надалі переважно без опадів, повідомляє в телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.
«У зв’язку з адвекцією теплого південного повітря на вихідних та початку наступного тижня очікується тепла погода, що відповідає першій половині квітня, нічна температура становитиме 3-8° тепла, денна сягатиме 10-15° тепла», - запевнили синоптики.
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