Довгий час був у російському полоні: помер Герой з Волині Віктор Климчук

Віктор Климчук.



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"Від імені сільського голови Віталія Кашика, виконавчого комітету Колодяжненської сільської ради висловлюємо щирі співчуття бібліотекареві с. Уховецьк Тетяні Климчук у звʼязку з тяжкою втратою - смертю сина Віктора.



Віктор Климчук був учасником Антитерористичної операції, довгий час перебував у полоні ворога, після звільнення з якого повернувся на малу батьківщину. Вічна і світла памʼять захисникові! Рідним - сил пережити тяжкий біль від утрати близької людини", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер військовослужбовець з ВолиніПро це повідомили у Колодяжненській громаді."Від імені сільського голови, виконавчого комітету Колодяжненської сільської ради висловлюємо щирі співчуття бібліотекареві с. Уховецьку звʼязку з тяжкою втратою - смертю сина Віктора.Віктор Климчук був учасником Антитерористичної операції, довгий час перебував у полоні ворога, після звільнення з якого повернувся на малу батьківщину. Вічна і світла памʼять захисникові! Рідним - сил пережити тяжкий біль від утрати близької людини", - йдеться в повідомленні.

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