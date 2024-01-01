Довгий час був у російському полоні: помер Герой з Волині Віктор Климчук

Довгий час був у російському полоні: помер Герой з Волині Віктор Климчук
Помер військовослужбовець з Волині Віктор Климчук.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

"Від імені сільського голови Віталія Кашика, виконавчого комітету Колодяжненської сільської ради висловлюємо щирі співчуття бібліотекареві с. Уховецьк Тетяні Климчук у звʼязку з тяжкою втратою - смертю сина Віктора.

Віктор Климчук був учасником Антитерористичної операції, довгий час перебував у полоні ворога, після звільнення з якого повернувся на малу батьківщину. Вічна і світла памʼять захисникові! Рідним - сил пережити тяжкий біль від утрати близької людини", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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