Лучанин за ухилення від мобілізації отримав 3 роки за ґратами
Сьогодні, 14:37
До трьох років позбавлення волі в Луцьку засудили 47-річного жителя обласного центру за ухилення від призову за мобілізацією.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 47-річного жителя міста Луцька винуватим в ухиленні від призову за мобілізацією (ст. 336 КК України).
Військовозобов’язаний чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби, отримав персональну повістку про необхідність прибуття для відправки у складі команди для проходження служби у ЗСУ, проте 27 листопада 2023 року без поважних причин не з’явився на пункт збору.
Жодних правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловік не мав, але від призову ухилився.
Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 47-річного жителя міста Луцька винуватим в ухиленні від призову за мобілізацією (ст. 336 КК України).
Військовозобов’язаний чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби, отримав персональну повістку про необхідність прибуття для відправки у складі команди для проходження служби у ЗСУ, проте 27 листопада 2023 року без поважних причин не з’явився на пункт збору.
Жодних правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловік не мав, але від призову ухилився.
Суд призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.
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