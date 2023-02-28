Стало відомо, наскільки зростуть пенсії в Україні з березня





Про це стало відомо з засідання уряду, пише



Уряд ухвалив постанову "Про індексацію пенсійних і страхових виплат і додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році", яка є в розпорядженні ЕП.



Згідно з документом, пенсії будуть проіндексовані на 7,96%.



Також постановою з 1 березня 2024 року збільшується на коефіцієнт 1,0796:



показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески;

пенсій військовослужбовців;

пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пенсій за особливі заслуги особам;

пенсій, призначених відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову науково-технічну діяльність";

щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.



Також було визначено рівень підвищення для пенсій, призначених у 2021-2023 роках, у розмірі 100 гривень.



Розмір збільшення пенсій не може перевищувати 1 500 гривень.



Прем’єр міністр Денис Шмигаль повідомив, що середній розмір підвищення пенсій становитиме 322 грн, а середня пенсія з березня зросте до 5 717 грн.



"Індексація торкнеться більше 10 мільйонів українців. 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч "чорнобильців"", - додав він.



Також з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.



Крім цього цьогоріч, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів на засіданні 23 лютого ухвалив рішення про індексацію пенсійних виплат в Україні з 1 березня.Про це стало відомо з засідання уряду, пише Економічна правда Уряд ухвалив постанову "Про індексацію пенсійних і страхових виплат і додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році", яка є в розпорядженні ЕП.Згідно з документом, пенсії будуть проіндексовані на 7,96%.Також було визначено рівень підвищення для пенсій, призначених у 2021-2023 роках, у розмірі 100 гривень.Розмір збільшення пенсій не може перевищувати 1 500 гривень.Прем’єр міністрповідомив, що середній розмір підвищення пенсій становитиме 322 грн, а середня пенсія з березня зросте до 5 717 грн."Індексація торкнеться більше 10 мільйонів українців. 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 100 тисяч "чорнобильців"", - додав він.Також з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.Крім цього цьогоріч, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій.

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