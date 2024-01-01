Волиняни навколішки прощалися з Героєм Олександром Біруком

Волиняни навколішки прощалися з Героєм Олександром Біруком
На Волині у Камені-Каширському громада сьогодні, 23 лютого, провела в останню путь загиблого воїна Олександра Бірука.

Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.

На колінах, з прапорами, свічками жителі громади зустріли сьогодні вночі свого Героя – Олександра Бірука

Волиняни навколішки прощалися з Героєм Олександром Біруком


«Назавжди Захисник повернувся додому. Нестерпне горе родині, яке неможливо розрадити», - зазначили у міськраді.

Сьогодні ж полеглого військовослужбовця провели в останній земний шлях. Чин відспівування за загиблим відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Камені-Каширському.

Поховали бійця на центральному кладовищі.

«Вічна шана і слава Захиснику! Сердечно співчуваємо родині. Герої не вмирають! Слава Україні!» - зазначив міський голова Віктор Пась.

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Теги: загиблі, війна
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