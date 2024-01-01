Волиняни навколішки прощалися з Героєм Олександром Біруком

На Волині у Камені-Каширському громада сьогодні, 23 лютого, провела в останню путьПро це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.На колінах, з прапорами, свічками жителі громади зустріли сьогодні вночі свого Героя – Олександра Бірука«Назавжди Захисник повернувся додому. Нестерпне горе родині, яке неможливо розрадити», - зазначили у міськраді.Сьогодні ж полеглого військовослужбовця провели в останній земний шлях. Чин відспівування за загиблим відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Камені-Каширському.Поховали бійця на центральному кладовищі.«Вічна шана і слава Захиснику! Сердечно співчуваємо родині. Герої не вмирають! Слава Україні!» - зазначив міський голова