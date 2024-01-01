Волиняни навколішки прощалися з Героєм Олександром Біруком
Сьогодні, 14:55
На Волині у Камені-Каширському громада сьогодні, 23 лютого, провела в останню путь загиблого воїна Олександра Бірука.
Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
На колінах, з прапорами, свічками жителі громади зустріли сьогодні вночі свого Героя – Олександра Бірука
«Назавжди Захисник повернувся додому. Нестерпне горе родині, яке неможливо розрадити», - зазначили у міськраді.
Сьогодні ж полеглого військовослужбовця провели в останній земний шлях. Чин відспівування за загиблим відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Камені-Каширському.
Поховали бійця на центральному кладовищі.
«Вічна шана і слава Захиснику! Сердечно співчуваємо родині. Герої не вмирають! Слава Україні!» - зазначив міський голова Віктор Пась.
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Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
На колінах, з прапорами, свічками жителі громади зустріли сьогодні вночі свого Героя – Олександра Бірука
«Назавжди Захисник повернувся додому. Нестерпне горе родині, яке неможливо розрадити», - зазначили у міськраді.
Сьогодні ж полеглого військовослужбовця провели в останній земний шлях. Чин відспівування за загиблим відбувся у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Камені-Каширському.
Поховали бійця на центральному кладовищі.
«Вічна шана і слава Захиснику! Сердечно співчуваємо родині. Герої не вмирають! Слава Україні!» - зазначив міський голова Віктор Пась.
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