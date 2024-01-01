Метеостанції на Волині хочуть автоматизувати
Сьогодні, 15:26
Цьогоріч у гідрометеослужбі Волині розпочинається автоматизація. Перша автоматизована станція буде встановлена у Ковелі.
Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.
Перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко зустрівся із начальником управління гідрометеорології Богданом Масовцем та начальником Волинського ЦГМ Ярославом Клямаром.
Під час зустрічі обговорили нагальні питання взаємодії між обласною військовою адміністрацією та гідрометеорологічним центром.
Як розповів Богдан Масовець, гідрометеорологічна служба займається не тільки прогнозами погоди.
«Ми здійснюємо моніторинг навколишнього природного середовища, а саме атмосферного повітря та гідрології. Загалом в Україні маємо понад 400 спеціалізованих постів, – розповів Богдан Масовець. – Також одним із ключових напрямків нашої роботи є радіаційний моніторинг. Завдяки міжнародним партнерам ми повністю автоматизували систему, а це 144 датчики по Україні. До слова, радіаційний фон на Волині в межах норми».
Цьогоріч у гідрометеослужбі Волині розпочинається автоматизація. За словами Ярослава Клямара, перша автоматизована станція буде встановлена у Ковелі. Загалом на Волині буде встановлено 6 таких станцій.
Насамкінець фахівці гідрометеорологічних служб подякували керівництву Волинської ОДА за сприяння у забезпеченні генераторами.
«Для роботи наших метеостанцій це стратегічно важливо. Кілька хвилин без електроенергії й ми втрачаємо інформацію. Тоді висновки недостовірні, – пояснив Богдан Масовець. – Наразі усі волинські метеостанції забезпеченні генераторами».
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Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.
Перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко зустрівся із начальником управління гідрометеорології Богданом Масовцем та начальником Волинського ЦГМ Ярославом Клямаром.
Під час зустрічі обговорили нагальні питання взаємодії між обласною військовою адміністрацією та гідрометеорологічним центром.
Як розповів Богдан Масовець, гідрометеорологічна служба займається не тільки прогнозами погоди.
«Ми здійснюємо моніторинг навколишнього природного середовища, а саме атмосферного повітря та гідрології. Загалом в Україні маємо понад 400 спеціалізованих постів, – розповів Богдан Масовець. – Також одним із ключових напрямків нашої роботи є радіаційний моніторинг. Завдяки міжнародним партнерам ми повністю автоматизували систему, а це 144 датчики по Україні. До слова, радіаційний фон на Волині в межах норми».
Цьогоріч у гідрометеослужбі Волині розпочинається автоматизація. За словами Ярослава Клямара, перша автоматизована станція буде встановлена у Ковелі. Загалом на Волині буде встановлено 6 таких станцій.
Насамкінець фахівці гідрометеорологічних служб подякували керівництву Волинської ОДА за сприяння у забезпеченні генераторами.
«Для роботи наших метеостанцій це стратегічно важливо. Кілька хвилин без електроенергії й ми втрачаємо інформацію. Тоді висновки недостовірні, – пояснив Богдан Масовець. – Наразі усі волинські метеостанції забезпеченні генераторами».
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