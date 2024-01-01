Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12° тепла.Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла.

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