Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 23 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла.
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