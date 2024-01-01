На Волині поховали розвідника, який довго вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 15:52
Мешканці Підгайцівської громади на Волині сьогодні, 23 лютого, попрощалися з Героєм, розвідником Андрієм Рандюком.
Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська громада.
Вчергове – страшна втрата для громади, від якої неможливо оговтатись. Воїн Андрій Віталійович Рандюк героїчно загинув 21 липня 2023 року під час мінометного обстрілу на Запорізькому напрямку.
Механік-водій розвідувального взводу, молодший сержант, житель села Підгайці тривалий час вважався зниклим безвісти.
«На жаль, дива не сталося. Батьки, родина втратили молодого, мужнього, доброго сина, брата, дядька. Сміливий, відважний, справжній господар, - таким запам'ятали Андрія Рандюка односельці, шкільні друзі», - зазначили у громаді.
Військовослужбовець проходив строкову службу в армії, брав участь в АТО, а в січні 2023 став до лав ЗСУ боронити Україну і всіх нас від безжального ворога.
Велелюдною ходою, зі сльозами на очах, схилившись на коліна та встеливши шлях руху кортежу квітами - так зустрічало та проводжало рідне село Героя, який назавжди повернувся додому.
Чин похорону священнослужителі звершили у Свято-Михайлівському храмі села Підгайці.
"Завдячуючи щоденному подвигу таких мужніх Героїв як Андрій, які стримують сьогодні ворога там ціною власних життів, ми сьогодні з вами маємо дар життя тут. Низький уклін, подяка батькам за виховання справжнього воїна, Героя, патріота, справжнього християнина", - розповів протоієрей Андрій Мовчанюк.
Зі всіма військовими почестями, у супроводі духового оркестру та гучних салютних пострілів тіло Героя віддали землі.
Від імені Президента України, верховного головнокомандувача Збройних Сил України, матері Героя – Галині Рандюк – вручили Прапор як символ держави, якій вірно й до кінця служив її син.
«Три побратими, три розвідники, які стояли на захисті України у лавах одного батальйону Андрій Рандюк, Владислав Ксьондз, Роман Мигдаль стали до лав Небесного легіону та знайшли вічний спочинок на кладовищі села Підгайці. Вічна шана і Слава Героям!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська громада.
Вчергове – страшна втрата для громади, від якої неможливо оговтатись. Воїн Андрій Віталійович Рандюк героїчно загинув 21 липня 2023 року під час мінометного обстрілу на Запорізькому напрямку.
Механік-водій розвідувального взводу, молодший сержант, житель села Підгайці тривалий час вважався зниклим безвісти.
«На жаль, дива не сталося. Батьки, родина втратили молодого, мужнього, доброго сина, брата, дядька. Сміливий, відважний, справжній господар, - таким запам'ятали Андрія Рандюка односельці, шкільні друзі», - зазначили у громаді.
Військовослужбовець проходив строкову службу в армії, брав участь в АТО, а в січні 2023 став до лав ЗСУ боронити Україну і всіх нас від безжального ворога.
Велелюдною ходою, зі сльозами на очах, схилившись на коліна та встеливши шлях руху кортежу квітами - так зустрічало та проводжало рідне село Героя, який назавжди повернувся додому.
Чин похорону священнослужителі звершили у Свято-Михайлівському храмі села Підгайці.
"Завдячуючи щоденному подвигу таких мужніх Героїв як Андрій, які стримують сьогодні ворога там ціною власних життів, ми сьогодні з вами маємо дар життя тут. Низький уклін, подяка батькам за виховання справжнього воїна, Героя, патріота, справжнього християнина", - розповів протоієрей Андрій Мовчанюк.
Зі всіма військовими почестями, у супроводі духового оркестру та гучних салютних пострілів тіло Героя віддали землі.
Від імені Президента України, верховного головнокомандувача Збройних Сил України, матері Героя – Галині Рандюк – вручили Прапор як символ держави, якій вірно й до кінця служив її син.
«Три побратими, три розвідники, які стояли на захисті України у лавах одного батальйону Андрій Рандюк, Владислав Ксьондз, Роман Мигдаль стали до лав Небесного легіону та знайшли вічний спочинок на кладовищі села Підгайці. Вічна шана і Слава Героям!» - йдеться у повідомленні.
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