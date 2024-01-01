На Волині поховали розвідника, який довго вважався зниклим безвісти

Мешканці Підгайцівської громади на Волині сьогодні, 23 лютого, попрощалися з Героєм, розвідникомПро це у фейсбуці повідомила Підгайцівська громада.Вчергове – страшна втрата для громади, від якої неможливо оговтатись. Воїн Андрій Віталійович Рандюк21 липня 2023 року під час мінометного обстрілу на Запорізькому напрямку.Механік-водій розвідувального взводу, молодший сержант, житель села Підгайці тривалий час вважався зниклим безвісти.«На жаль, дива не сталося. Батьки, родина втратили молодого, мужнього, доброго сина, брата, дядька. Сміливий, відважний, справжній господар, - таким запам'ятали Андрія Рандюка односельці, шкільні друзі», - зазначили у громаді.Військовослужбовець проходив строкову службу в армії, брав участь в АТО, а в січні 2023 став до лав ЗСУ боронити Україну і всіх нас від безжального ворога.Велелюдною ходою, зі сльозами на очах, схилившись на коліна та встеливши шлях руху кортежу квітами - так зустрічало та проводжало рідне село Героя, який назавжди повернувся додому.Чин похорону священнослужителі звершили у Свято-Михайлівському храмі села Підгайці."Завдячуючи щоденному подвигу таких мужніх Героїв як Андрій, які стримують сьогодні ворога там ціною власних життів, ми сьогодні з вами маємо дар життя тут. Низький уклін, подяка батькам за виховання справжнього воїна, Героя, патріота, справжнього християнина", - розповів протоієрейЗі всіма військовими почестями, у супроводі духового оркестру та гучних салютних пострілів тіло Героя віддали землі.Від імені Президента України, верховного головнокомандувача Збройних Сил України, матері Героя –– вручили Прапор як символ держави, якій вірно й до кінця служив її син.«Три побратими, три розвідники, які стояли на захисті України у лавах одного батальйонустали до лав Небесного легіону та знайшли вічний спочинок на кладовищі села Підгайці. Вічна шана і Слава Героям!» - йдеться у повідомленні.