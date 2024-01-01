Україна і Данія підписали угоду про гарантії безпеки

У Львові президент Українита прем’єр-міністр Даніїпідписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та ДанієюПро це у фейсбуці написав заступник голови Офісу президентаДанія – перша країна, що не є членом Групи Семи, з якою України уклала подібну угоду.У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну підтримку нашої держави у 2023-2028 рокахОкрім класичних положень щодо: чіткої підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, а також питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності – в угоді є потужний військовий блок.Данія як співголова Коаліції військово-повітряних сил (AFCC) та учасник Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони «підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил (AFCC), зокрема шляхом, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні».Окрім того, закріпили підтримку розбудови морського флоту України, зусиль із розмінування, а також надання Данією високотехнологічної військової допомоги: безпілотників, засобів зв'язку, радарів та обладнання для виявленняДанія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї Угоди і з можливістю його продовження за згодою сторін!Традиційно зафіксували механізм консультацій протягом 24 годин за запитом будь-якої із сторін у разі майбутнього збройного нападу росії