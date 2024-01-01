Україна і Данія підписали угоду про гарантії безпеки
Сьогодні, 15:10
У Львові президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Данією
Про це у фейсбуці написав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.
Данія – перша країна, що не є членом Групи Семи, з якою України уклала подібну угоду.
У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну підтримку нашої держави у 2023-2028 роках
Окрім класичних положень щодо: чіткої підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, а також питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності – в угоді є потужний військовий блок.
Данія як співголова Коаліції військово-повітряних сил (AFCC) та учасник Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони «підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил (AFCC), зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні».
Окрім того, закріпили підтримку розбудови морського флоту України, зусиль із розмінування, а також надання Данією високотехнологічної військової допомоги: безпілотників, засобів зв'язку, радарів та обладнання для виявлення
Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї Угоди і з можливістю його продовження за згодою сторін!
Традиційно зафіксували механізм консультацій протягом 24 годин за запитом будь-якої із сторін у разі майбутнього збройного нападу росії
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Про це у фейсбуці написав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.
Данія – перша країна, що не є членом Групи Семи, з якою України уклала подібну угоду.
У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну підтримку нашої держави у 2023-2028 роках
Окрім класичних положень щодо: чіткої підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, а також питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності – в угоді є потужний військовий блок.
Данія як співголова Коаліції військово-повітряних сил (AFCC) та учасник Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони «підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил (AFCC), зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні».
Окрім того, закріпили підтримку розбудови морського флоту України, зусиль із розмінування, а також надання Данією високотехнологічної військової допомоги: безпілотників, засобів зв'язку, радарів та обладнання для виявлення
Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї Угоди і з можливістю його продовження за згодою сторін!
Традиційно зафіксували механізм консультацій протягом 24 годин за запитом будь-якої із сторін у разі майбутнього збройного нападу росії
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