Міноборони Данії заявило, що Україна отримає перші данські F-16 цього літа





Про це повідомили у пресслужбі данського МО, пише



Поульсен зазначив, що важко встановити точний графік передачі літаків.



"Є кілька умов, які повинні бути виконані, перш ніж Україна зможе використовувати передані винищувачі. Я поінформував погоджувальну комісію, що зараз ми працюємо над тим, аби все пройшло успішно влітку, коли очікуємо, що зможемо передати перші F-16 Україні, якщо підготовка відбуватиметься за планом", — розповів міністр оборони.



Своєю чергою у відомстві вказали, що остаточне передання перших літаків залежить, серед іншого, від того, що пілоти та необхідний персонал будуть повністю навчені, а також від того, чи буде в Україні створено необхідну логістику й інфраструктуру.



Раніше речниця Національної гвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що триває робота, аби мати можливість поставити Україні першу партію багатоцільових винищувачів F-16 вже цього літа.Про це повідомили у пресслужбі данського МО, пише Суспільне Поульсен зазначив, що важко встановити точний графік передачі літаків."Є кілька умов, які повинні бути виконані, перш ніж Україна зможе використовувати передані винищувачі. Я поінформував погоджувальну комісію, що зараз ми працюємо над тим, аби все пройшло успішно влітку, коли очікуємо, що зможемо передати перші F-16 Україні, якщо підготовка відбуватиметься за планом", — розповів міністр оборони.Своєю чергою у відомстві вказали, що остаточне передання перших літаків залежить, серед іншого, від того, що пілоти та необхідний персонал будуть повністю навчені, а також від того, чи буде в Україні створено необхідну логістику й інфраструктуру.Раніше речниця Національної гвардії Аризониоголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.

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