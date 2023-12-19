Міноборони Данії заявило, що Україна отримає перші данські F-16 цього літа

Міноборони Данії заявило, що Україна отримає перші данські F-16 цього літа
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що триває робота, аби мати можливість поставити Україні першу партію багатоцільових винищувачів F-16 вже цього літа.

Про це повідомили у пресслужбі данського МО, пише Суспільне.

Поульсен зазначив, що важко встановити точний графік передачі літаків.

"Є кілька умов, які повинні бути виконані, перш ніж Україна зможе використовувати передані винищувачі. Я поінформував погоджувальну комісію, що зараз ми працюємо над тим, аби все пройшло успішно влітку, коли очікуємо, що зможемо передати перші F-16 Україні, якщо підготовка відбуватиметься за планом", — розповів міністр оборони.

Своєю чергою у відомстві вказали, що остаточне передання перших літаків залежить, серед іншого, від того, що пілоти та необхідний персонал будуть повністю навчені, а також від того, чи буде в Україні створено необхідну логістику й інфраструктуру.

Раніше речниця Національної гвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.

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Теги: Данія, літаки
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