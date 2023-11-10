Браконьєри винищують водорості, які очищують Світязь

Браконьєри винищують водорості, які очищують Світязь
На озері Світязь працівники служби держохорони Шацького нацпарку спіймали місцевих браконьєрів, які добували кладофору.

Про це інформує у фейсбуці Шацький національний природний парк.

Вночі вчора, 21 лютого, на озері Світязь, працівники служби державної охорони Шацького національного природного парку виявили мешканців села Світязь, які займались браконьєрством – добуванням кладофори. Зловмисники вже встигли виловити 5 кг цінних водоростей.
Браконьєри винищують водорості, які очищують Світязь

На правопорушників були складені відповідні протоколи за ст. 91 КУпАП (порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду), які будуть передані до правоохоронних органів.
Браконьєри винищують водорості, які очищують Світязь
Браконьєри винищують водорості, які очищують Світязь
Браконьєри винищують водорості, які очищують Світязь

«Кладофора є одним із найважливіших елементів озерної екосистеми, збагачує озеро киснем і як природний фільтр очищає його. Саме тому, ми маємо одне з найчистіших озер в Україні. Що залишиться від Світязю після вилову кладофори здогадатися не важко...» - зазначили екологи.

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Теги: браконьєр, Волинь
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