Назавжди 33: на Волині попрощалися з Героєм Романом Филипенком
Сьогодні, 15:02
Героя Романа Филипенка у Нововолинську сьогодні, 22 лютого, провели в останню земну дорогу.
Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Востаннє він проїхав вулицями рідного міста. Попрощатися з 33-річним військовим прийшли десятки людей, знайомих і просто небайдужих. На них з портрета дивилося мужнє, світле обличчя та усміхнені очі Романа.
У скорботі сім’я, що втратила сина, брата, чоловіка, батька. Чорна хустина покрила голову назавжди згорьованої мами. Неможливо дібрати слова, щоб втішити її серце. Бо найважчий біль, коли батьки хоронять дітей.
Роман пішов з цього світу Героєм, на полі бою. Останній подих віддав своїй Батьківщині. Її він захищав зі зброєю, а тепер захищатиме з небес.
«Хай Всемилостивий Господь оселить душу Романа, де немає ні печалі, ні журби, а життя вічне. Хай пошле його рідним сили, віри та мужності. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив мер Нововолинська.
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Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Востаннє він проїхав вулицями рідного міста. Попрощатися з 33-річним військовим прийшли десятки людей, знайомих і просто небайдужих. На них з портрета дивилося мужнє, світле обличчя та усміхнені очі Романа.
У скорботі сім’я, що втратила сина, брата, чоловіка, батька. Чорна хустина покрила голову назавжди згорьованої мами. Неможливо дібрати слова, щоб втішити її серце. Бо найважчий біль, коли батьки хоронять дітей.
Роман пішов з цього світу Героєм, на полі бою. Останній подих віддав своїй Батьківщині. Її він захищав зі зброєю, а тепер захищатиме з небес.
«Хай Всемилостивий Господь оселить душу Романа, де немає ні печалі, ні журби, а життя вічне. Хай пошле його рідним сили, віри та мужності. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив мер Нововолинська.
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