Назавжди 33: на Волині попрощалися з Героєм Романом Филипенком

Герояу Нововолинську сьогодні, 22 лютого, провели в останню земну дорогу.Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський головаВостаннє він проїхав вулицями рідного міста. Попрощатися з 33-річним військовим прийшли десятки людей, знайомих і просто небайдужих. На них з портрета дивилося мужнє, світле обличчя та усміхнені очі Романа.У скорботі сім’я, що втратила сина, брата, чоловіка, батька. Чорна хустина покрила голову назавжди згорьованої мами. Неможливо дібрати слова, щоб втішити її серце. Бо найважчий біль, коли батьки хоронять дітей.Роман, на полі бою. Останній подих віддав своїй Батьківщині. Її він захищав зі зброєю, а тепер захищатиме з небес.«Хай Всемилостивий Господь оселить душу Романа, де немає ні печалі, ні журби, а життя вічне. Хай пошле його рідним сили, віри та мужності. Вічна пам’ять Герою!» - зазначив мер Нововолинська.