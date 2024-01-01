«Питання годин»: Туск пообіцяв розблокувати кордон з Україною





Про це повідомив на прес-конференції прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає



«Наше завдання – і ми його ефективно виконуємо – повна пропускна здатність кордону з точки зору військових транспортів і гуманітарної допомоги, дороги яких пролягають через Польщу», – підкреслив Туск.



За його словами, "дуже важливо, щоб українська сторона і наші союзники знали, що польська держава виконує все необхідне в цьому питанні".



«Тому, щоб забезпечити 100% гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси та гуманітарна допомога надійде українській стороні без будь-яких затримок, ми включимо пункти пропуску з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій до переліку критичної інфраструктури. Це питання найближчих годин», сказав прем'єр.



Він пояснив, що "це також означатиме інший тип організаційного режиму в пунктах пропуску та на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною". – З цього також будемо робити практичні наслідки, щоб цей рух відбувався без затримок і перебоїв, – повідомив він.



Туск закликав до внутрішньої та міжнародної дискусії, щоб розділити питання «беззаперечної підтримки України та захисту польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною».



«Ми будемо шукати захисні рішення для польських фермерів, як внутрішніми методами, так і шляхом використання національних фондів, а також шляхом подальших переговорів з Україною та європейськими інституціями, щоб негативні наслідки лібералізації торгівлі з Україною були менш серйозними та усунули їх як якомога більше.. Тут на мене можуть розраховувати польські фермери», – запевнив прем’єр Польщі.



Туск прокоментував, серед іншого: на звернення президента України Володимира Зеленського до нього щодо зустрічі урядів двох країн на спільному кордоні, яка відбудеться до суботньої другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



Прем'єр-міністр запевнив, що розуміє ситуацію та емоції з українського боку.



«Ми тут демонструємо повну солідарність і розуміння, але шукаємо реальних рішень, а не просто демонстрації нашої дружби та солідарності. Тому ми домовилися в Києві, що відтворимо цей формат, коли зустрінуться всі польський і український уряди», - зазначив Туск.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордонні переходи з Україною та ділянки доріг і залізничних колій будуть включені до переліку критичної інфраструктури.Про це повідомив на прес-конференції прем’єр-міністр Польщі, передає TVN24 «Наше завдання – і ми його ефективно виконуємо – повна пропускна здатність кордону з точки зору військових транспортів і гуманітарної допомоги, дороги яких пролягають через Польщу», – підкреслив Туск.За його словами, "дуже важливо, щоб українська сторона і наші союзники знали, що польська держава виконує все необхідне в цьому питанні".«Тому, щоб забезпечити 100% гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси та гуманітарна допомога надійде українській стороні без будь-яких затримок, ми включимо пункти пропуску з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій до переліку критичної інфраструктури. Це питання найближчих годин», сказав прем'єр.Він пояснив, що "це також означатиме інший тип організаційного режиму в пунктах пропуску та на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною". – З цього також будемо робити практичні наслідки, щоб цей рух відбувався, – повідомив він.Туск закликав до внутрішньої та міжнародної дискусії, щоб розділити питання «беззаперечної підтримки України та захисту польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною».«Ми будемо шукати захисні рішення для польських фермерів, як внутрішніми методами, так і шляхом використання національних фондів, а також шляхом подальших переговорів з Україною та європейськими інституціями, щоб негативні наслідки лібералізації торгівлі з Україною були менш серйозними та усунули їх як якомога більше.. Тут на мене можуть розраховувати польські фермери», – запевнив прем’єр Польщі.Туск прокоментував, серед іншого: на звернення президента України Володимира Зеленського до нього щодо зустрічі урядів двох країн на спільному кордоні, яка відбудеться до суботньої другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.Прем'єр-міністр запевнив, що розуміє ситуацію та емоції з українського боку.«Ми тут демонструємо повну солідарність і розуміння, але шукаємо реальних рішень, а не просто демонстрації нашої дружби та солідарності. Тому ми домовилися в Києві, що відтворимо цей формат, коли зустрінуться всі польський і український уряди», - зазначив Туск.

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