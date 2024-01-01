На Луганщині загинув Герой з Волині Андрій Попко





Про це



"Зі скорботою повідомляємо, що 21 лютого внаслідок поранень, отриманих в результаті наступу на міну поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області загинув наш земляк Попко Андрій Григорович, 1976 року народження, житель села Римачі.



Він віддав найдорожче, обороняючи Батьківщину і всіх нас.



Вишнівська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника", - йдеться в повідомленні.



22, 23, 24 лютого оголошуються Днями жалоби у Вишнівський громаді. Про дату зустрічі Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! І знову трагічна звістка про загибель воїна ЗСУ огорнула тугою Вишнівську громаду.Про це повідомляють у громаді."Зі скорботою повідомляємо, що 21 лютого внаслідок поранень, отриманих в результаті наступу на міну поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області загинув наш земляк, 1976 року народження, житель села Римачі.Він віддав найдорожче, обороняючи Батьківщину і всіх нас.Вишнівська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника", - йдеться в повідомленні.22, 23, 24 лютого оголошуються Днями жалоби у Вишнівський громаді. Про дату зустрічі Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.

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