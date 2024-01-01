На Луганщині загинув Герой з Волині Андрій Попко

На Луганщині загинув Герой з Волині Андрій Попко
І знову трагічна звістка про загибель воїна ЗСУ огорнула тугою Вишнівську громаду.

Про це повідомляють у громаді.

"Зі скорботою повідомляємо, що 21 лютого внаслідок поранень, отриманих в результаті наступу на міну поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області загинув наш земляк Попко Андрій Григорович, 1976 року народження, житель села Римачі.

Він віддав найдорожче, обороняючи Батьківщину і всіх нас.

Вишнівська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника", - йдеться в повідомленні.
На Луганщині загинув Герой з Волині Андрій Попко

22, 23, 24 лютого оголошуються Днями жалоби у Вишнівський громаді. Про дату зустрічі Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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