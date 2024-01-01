У пошуках зниклої дівчини на Волині прочесали вже 15 км лісу

На Волині вже шостий день поспіль. Пошукові групи обстежили близько 15 км лісу.Щодня до пошуків залучається 250-300 людей - поліцейські, рятувальники, військові, прикордонники, лісівники та громадськість. Також працюють спеціалісти з сучасними квадрокоптерами та кінологи зі службовими собаками, інформує сектор комунікації поліції Волині.На сьогодні обстежено близько 15 кілометрів лісу та болотистої місцевості, щодня територія пошуків збільшується. Нині обстежується акваторія річки Стохід із застосуванням ехолотів та підводних відеокамер.Наразі дівчину розшукати не вдалося, пошукові роботи тривають. Сили та засоби усіх служб і громадськості спрямовані на якнайшвидше встановлення її місцезнаходження.Нагадаємо, повідомлення про зникнення неповнолітньої надійшло до поліції 17 лютого, близько 14 години, за допомогою у пошуках звернулися її друзі. Разом із ними дівчина відпочивала поблизу села Угриничі. Зникла відійшла у лісопосадку та не повернулася, мобільний телефон залишила у автомобілі.