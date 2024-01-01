Білорусь анонсувала великі військові навчання спільно з росією на 2025 рік

Білорусь анонсувала великі військові навчання спільно з росією на 2025 рік
У 2025 на території Білорусі пройдуть великі військові навчання.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

Навчання «регіонального угруповання військ» Білорусі та росії пройдуть на території РБ у 2025 році. Про це заявив міністр оборони Віктор Хренін в інтерв'ю російським пропагандистам.

"Рішення про проведення на території РБ або рф раз на два роки спільних військових навчань було прийнято у 2009 році. Навчання проводяться у форматах спільних стратегічних (оперативно-стратегічних) навчань (Захід-2009, Захід-2013, Захід-2017) , "Захід-2021") та спільних оперативних навчань (СОУ - "Щит Союзу-2011", "Щит Союзу-2015", "Щит Союзу-2019" та ін.). Іншими словами, кожні два роки проводилися навчання «Захід» чи «Щит Спілки».

Виходячи із встановленої черговості, у 2023 році мали відбутися навчання «Щит Союзу». Вони були заплановані на 22-26 вересня, проте їх скасували. У 2024 р. проведення спільних навчань (оперативних/стратегічних) РБ та рф не анонсувалося. Відповідно, проведення одних навчань раз на два роки було пропущено.

Варто ще нагадати, що з 10 по 20 лютого 2022 року на території РБ проходили позапланові СОУ «Союзна рішучість-2022». Через чотири дні після закінчення цих «навчань» росія розпочала вторгнення в Україну.

З досвіду НЕ проведення навчань «Щит Союзу-2023», навчання у 2025 році на території РБ можуть ще й не відбутися через продовження війни в Україні. Рф може просто не вистачити солдатів і на війну, і на навчання. Можна ще згадати навчання ОДКБ «Бойове братство-2023», що проходили у вересні 2023 року в РБ, в яких взяв участь дуже скромний за чисельністю російський контингент", - йдеться в повідомленні.

У моніторинговій групі нагадують, що навіть якщо навчання в 2025 році не будуть скасовані, всі переміщення військ на території РБ ретельно відстежуватимуться для неповторення лютого 2022 року.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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