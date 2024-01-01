Міськрада на Волині виділила на військо 50 мільйонів

Міськрада на Волині виділила на військо 50 мільйонів
Майже 47 мільйонів Ковельська міська рада сьогодні, 22 лютого, виділила на потреби Сил оборони України.

Про це інформує в телеграмі Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Зокрема:

- 15 400 000 гривень – субвенція для сотої бригади тероборони;
- 9 216 000 гривень – субвенція держбюджету для фінансової підтримки підрозділів сил безпеки і оборони України;
- 500 000 гривень – на співфінансування придбання техніки для однієї з військових частин;
- 21 784 000 гривень (5 000 000 гривень – для здійснення поточних видатків та 16 784 000 гривень – капітальних видатків) – на фінансування заходів нашої Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України та інших військових формувань, проведення заходів територіальної оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2024 рік. Це – програма, у межах якої Ковельська мерія здійснює усі закупівлі для війська.

«Нагадаю, що понад 3 мільйони ми закладали у бюджеті 2024 року раніше. Таким чином, загальна сума коштів, які ми вже передбачили цьогоріч на підтримку армії, становить понад 50 мільйонів гривень», - зазначив Ігор Чайка.

З його слів, ця сума буде збільшуватися протягом року у разі перевиконання бюджету.

«Дякую всім, хто працює і сплачує податки у нашій громаді. Завдяки цьому Ковель має можливість допомагати війську», - додав Ігор Чайка.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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