Міськрада на Волині виділила на військо 50 мільйонів
Сьогодні, 17:07
Майже 47 мільйонів Ковельська міська рада сьогодні, 22 лютого, виділила на потреби Сил оборони України.
Про це інформує в телеграмі Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Зокрема:
- 15 400 000 гривень – субвенція для сотої бригади тероборони;
- 9 216 000 гривень – субвенція держбюджету для фінансової підтримки підрозділів сил безпеки і оборони України;
- 500 000 гривень – на співфінансування придбання техніки для однієї з військових частин;
- 21 784 000 гривень (5 000 000 гривень – для здійснення поточних видатків та 16 784 000 гривень – капітальних видатків) – на фінансування заходів нашої Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України та інших військових формувань, проведення заходів територіальної оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2024 рік. Це – програма, у межах якої Ковельська мерія здійснює усі закупівлі для війська.
«Нагадаю, що понад 3 мільйони ми закладали у бюджеті 2024 року раніше. Таким чином, загальна сума коштів, які ми вже передбачили цьогоріч на підтримку армії, становить понад 50 мільйонів гривень», - зазначив Ігор Чайка.
З його слів, ця сума буде збільшуватися протягом року у разі перевиконання бюджету.
«Дякую всім, хто працює і сплачує податки у нашій громаді. Завдяки цьому Ковель має можливість допомагати війську», - додав Ігор Чайка.
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Про це інформує в телеграмі Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Зокрема:
- 15 400 000 гривень – субвенція для сотої бригади тероборони;
- 9 216 000 гривень – субвенція держбюджету для фінансової підтримки підрозділів сил безпеки і оборони України;
- 500 000 гривень – на співфінансування придбання техніки для однієї з військових частин;
- 21 784 000 гривень (5 000 000 гривень – для здійснення поточних видатків та 16 784 000 гривень – капітальних видатків) – на фінансування заходів нашої Програми покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України та інших військових формувань, проведення заходів територіальної оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2024 рік. Це – програма, у межах якої Ковельська мерія здійснює усі закупівлі для війська.
«Нагадаю, що понад 3 мільйони ми закладали у бюджеті 2024 року раніше. Таким чином, загальна сума коштів, які ми вже передбачили цьогоріч на підтримку армії, становить понад 50 мільйонів гривень», - зазначив Ігор Чайка.
З його слів, ця сума буде збільшуватися протягом року у разі перевиконання бюджету.
«Дякую всім, хто працює і сплачує податки у нашій громаді. Завдяки цьому Ковель має можливість допомагати війську», - додав Ігор Чайка.
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