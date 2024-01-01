Міськрада на Волині виділила на військо 50 мільйонів

Майже 47 мільйонів Ковельська міська рада сьогодні, 22 лютого, виділила на потреби Сил оборони України.Про це інформує в телеграмі Ковельський міський головаЗокрема:«Нагадаю, що понад 3 мільйони ми закладали у бюджеті 2024 року раніше. Таким чином, загальна сума коштів, які ми вже передбачили цьогоріч на підтримку армії, становить понад 50 мільйонів гривень», - зазначив Ігор Чайка.З його слів, ця сума буде збільшуватися протягом року у разі перевиконання бюджету.«Дякую всім, хто працює і сплачує податки у нашій громаді. Завдяки цьому Ковель має можливість допомагати війську», - додав Ігор Чайка.