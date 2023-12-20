Бундестаг рекомендує передати Україні далекобійні ракети

Бундестаг рекомендує передати Україні далекобійні ракети
Німецький Бундестаг проголосував за коаліційний проєкт рекомендації передати Україні далекобійні ракети.

Про це у фейсбуці повідомив народний депутат Єгор Чернєв.

«Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора». Тобто Таурусів», - зазначив нардеп.

Це – коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше.

«Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату», - підкреслив Чернєв.

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Теги: ракети, Україна
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