Бундестаг рекомендує передати Україні далекобійні ракети





Про це у фейсбуці повідомив народний депутат Єгор Чернєв.



«Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора». Тобто Таурусів», - зазначив нардеп.



Це – коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше.



«Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату», - підкреслив Чернєв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німецький Бундестаг проголосував за коаліційний проєкт рекомендації передати Україні далекобійні ракети.Про це у фейсбуці повідомив народний депутат«Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора».», - зазначив нардеп.Це – коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше.«Рішення за. Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату», - підкреслив Чернєв.

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