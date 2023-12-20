Бундестаг рекомендує передати Україні далекобійні ракети
Сьогодні, 16:31
Німецький Бундестаг проголосував за коаліційний проєкт рекомендації передати Україні далекобійні ракети.
Про це у фейсбуці повідомив народний депутат Єгор Чернєв.
«Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора». Тобто Таурусів», - зазначив нардеп.
Це – коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше.
«Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату», - підкреслив Чернєв.
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Про це у фейсбуці повідомив народний депутат Єгор Чернєв.
«Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора». Тобто Таурусів», - зазначив нардеп.
Це – коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше.
«Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату», - підкреслив Чернєв.
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