У Волиньраді рекомендують виділити на потреби ТЦК півтора мільйона

У Волиньраді рекомендують виділити на потреби ТЦК півтора мільйона
Комісія Волинської облради рекомендувала депутатам схвалити виділення на потреби обласного ТЦК півтора мільйона гривень.

Про це у фейсбуці інформує Волиньрада.

Члени постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією розглянули звернення обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо потреби в додатковому фінансуванні.

Участь у засіданні також взяли заступник керуючого справами апарату облради Юрій Ройко та голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики Орест Маховський.

Як повідомив начальник сектору соціальних виплат обласного ТЦК СП Віталій Шелуха, центр активно займається заходами мобілізації людських і транспортних ресурсів, що потребує додаткового фінансового забезпечення.

«Ми звертаємося до обласної ради з проханням про погодження виділення 1,5 млн грн, які необхідні для облаштування захищеного пункту управління, який одночасно зможе слугувати і укриттям для цивільного населення», - пояснив він.

За підсумками голосування депутати погодили це клопотання. Висновки постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією будуть скеровані обласній військовій адміністрації.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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