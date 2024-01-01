У Волиньраді рекомендують виділити на потреби ТЦК півтора мільйона

Комісія Волинської облради рекомендувала депутатам схвалити виділення на потреби обласного ТЦК півтора мільйона гривень.Про це у фейсбуці інформує Волиньрада.Члени постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією розглянули звернення обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо потреби в додатковому фінансуванні.Участь у засіданні також взяли заступник керуючого справами апарату облрадита голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політикиЯк повідомив начальник сектору соціальних виплат обласного ТЦК СП, центрлюдських і транспортних ресурсів, що потребує додаткового фінансового забезпечення.«Ми звертаємося до обласної ради з проханням про погодження виділення 1,5 млн грн, які необхідні для облаштування захищеного пункту управління, який одночасно зможе слугувати і укриттям для цивільного населення», - пояснив він.За підсумками голосування депутати погодили це клопотання. Висновки постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією будуть скеровані обласній військовій адміністрації.