Волинянин здобув 3 «золота» на чемпіонаті України

Андрій Марчук став триразовим чемпіоном України зі спортивного орієнтування.



Про це у фейсбуці пише Боратинська громада.



У Тернопільській області відбувся чемпіонат України зі спортивного орієнтування. Три золотих медалі на змаганнях виборов майстер спорту, член Національної збірної зі спортивного орієнтування Андрій Марчук з Боратина.







Він показав найкращі результати на короткій та довгій дистанціях, а також разом з лучанином Віталієм Петришиним переміг в естафеті.



Нагадаємо, спортсменка з Волині Марія Іванчик завоювала ще одну медаль на чемпіонаті України з фехтування на візках серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянинстав триразовим чемпіоном України зі спортивного орієнтування.Про це у фейсбуці пише Боратинська громада.У Тернопільській області відбувся чемпіонат України зі спортивного орієнтування. Три золотих медалі на змаганнях виборов майстер спорту, член Національної збірної зі спортивного орієнтування Андрій Марчук з Боратина.Він показав найкращі результати на короткій та довгій дистанціях, а також разом з лучаниномпереміг в естафеті.Нагадаємо, спортсменка з Волиніна чемпіонаті України з фехтування на візках серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.

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