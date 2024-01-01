Волинянин здобув 3 «золота» на чемпіонаті України

Волинянин здобув 3 «золота» на чемпіонаті України
Волинянин Андрій Марчук став триразовим чемпіоном України зі спортивного орієнтування.

Про це у фейсбуці пише Боратинська громада.

У Тернопільській області відбувся чемпіонат України зі спортивного орієнтування. Три золотих медалі на змаганнях виборов майстер спорту, член Національної збірної зі спортивного орієнтування Андрій Марчук з Боратина.

Волинянин здобув 3 «золота» на чемпіонаті України


Він показав найкращі результати на короткій та довгій дистанціях, а також разом з лучанином Віталієм Петришиним переміг в естафеті.

Нагадаємо, спортсменка з Волині Марія Іванчик завоювала ще одну медаль на чемпіонаті України з фехтування на візках серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.

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Теги: спорт, Волинь
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