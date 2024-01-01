У квартирі на Волині виявили тіло чоловіка

У квартирі на Волині виявили тіло чоловіка
Рятувальники провели аварійне відкривання дверей квартири на другому поверсі багатоквартирного будинку в Нововолинську на проспекті Дружби.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Фахівці ДСНС за допомогою драбини через балкон квартири потратили в середину помешкання та відчинили двері квартири з середини.

У квартирі на Волині виявили тіло чоловіка


За зачиненими дверима перебував чоловік, який не відкривав двері соціальному працівникові.

На місці події виявили тіло чоловіка 1954 р.н.

У квартирі на Волині виявили тіло чоловіка


Нагадаємо, у Володимирі у підвалі багатоповерхівки на вулиці Ковельській виявили тіло 49-річного чоловіка.

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Теги: смерть, Волинь
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