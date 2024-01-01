У квартирі на Волині виявили тіло чоловіка





Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.



Фахівці ДСНС за допомогою драбини через балкон квартири потратили в середину помешкання та відчинили двері квартири з середини.







За зачиненими дверима перебував чоловік, який не відкривав двері соціальному працівникові.



На місці події виявили тіло чоловіка 1954 р.н.







Нагадаємо, у Володимирі у підвалі багатоповерхівки на вулиці Ковельській виявили тіло 49-річного чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники провели аварійне відкривання дверей квартири на другому поверсі багатоквартирного будинку в Нововолинську на проспекті Дружби.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Фахівці ДСНС за допомогою драбини через балкон квартири потратили в середину помешкання та відчинили двері квартири з середини.За зачиненими дверима перебував чоловік, який не відкривав двері соціальному працівникові.На місці події виявили тіло чоловіка 1954 р.н.Нагадаємо, у Володимирі у підвалі багатоповерхівки на вулиці Ковельській

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію