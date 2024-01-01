У квартирі на Волині виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 17:53
Рятувальники провели аварійне відкривання дверей квартири на другому поверсі багатоквартирного будинку в Нововолинську на проспекті Дружби.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Фахівці ДСНС за допомогою драбини через балкон квартири потратили в середину помешкання та відчинили двері квартири з середини.
За зачиненими дверима перебував чоловік, який не відкривав двері соціальному працівникові.
На місці події виявили тіло чоловіка 1954 р.н.
Нагадаємо, у Володимирі у підвалі багатоповерхівки на вулиці Ковельській виявили тіло 49-річного чоловіка.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Фахівці ДСНС за допомогою драбини через балкон квартири потратили в середину помешкання та відчинили двері квартири з середини.
За зачиненими дверима перебував чоловік, який не відкривав двері соціальному працівникові.
На місці події виявили тіло чоловіка 1954 р.н.
Нагадаємо, у Володимирі у підвалі багатоповерхівки на вулиці Ковельській виявили тіло 49-річного чоловіка.
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