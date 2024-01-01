«Не хабар, а шахрайство»: суд оштрафував лікарку на Волині





Людмила Маляр здала в оренду без проведення торгів гараж, який належить установі та взяла за це 600 доларів, пише



Орендувати гараж хотів представник підприємства «Оріон-Дукат» з Луцька. Він звернувся до завідувачки установи влітку 2022 року. Вона показала йому приміщення та передала одне з них в оренду за 200 доларів на місяць. При цьому підписала бланк договору зберігання, пояснивши, що цей договір буде без дати, а в разі будь-якої перевірки на ньому необхідно проставити відповідні реквізити.



За версією слідства, у грудні 2022 року завідувачка попрохала суму оренди за три місяці наперед – зокрема 600 доларів. Під час отримання коштів Людмилу Маляр затримали та згодом почали судити.



Обвинувачення переконувало, що жінка отримала хабар за передачу приміщення гаража в оренду без проведення торгів, необхідних за процедурою. Захист стверджував, що підприємець сам форсував події і пропонував заплатити гроші наперед, щоб мати гарантію продовження оренди. Маляр розповідала, що отримані кошти планувала витратити на заміну вікон в установі.



«Людмила Маляр зазначає, що передані їй кошти мала намір використати на придбання вікон для очолюваної нею установи, кошти наступного дня передала би бухгалтеру, однак не встигла через затримання за підозрою у вчиненні злочину», – йдеться у вироку.



Під час розгляду справи суд віднісся до цих тверджень критично, оскільки доказів заміру, замовлення чи встановлення вікон в установі не було.



Водночас дії самої посадовиці розцінили не як хабарництво, а як шахрайство. Суд вказав, що вона не мала повноважень на передачу державного майна в оренду чи будь-яке інше користування.



«Людмила Маляр усвідомлює відсутність відповідних повноважень, але під час спілкування та підписання договору зберігання створює хибне враження про можливості своєї посади, вчиняючи таким чином шахрайство. На переконання суду це єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити всю сукупність встановлених судом фактів», – йдеться у вироку.



Ковельський міськрайонний суд виніс вирок керівниці установи 13 лютого цього року. Вироком підтвердили, що жінка вчинила шахрайство, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України. Людмилі Маляр присудили 34 тисячі гривень штрафу. Також вона сплатить трохи більше 11 тисяч гривень судових витрат на залучення у справі експерта для проведення судової експертизи спеціальних хімічних речовин та почеркознавчої експертизи.



Окрім того, суд зобов’язав повернути орендарю 600 доларів, які були вилучені в ході слідства.



У вироку вказувалося, що Людмила Маляр працює на посаді лікаря-епідеміолога Ковельського районного відділу ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб». Водночас виконувачкою обов’язків завідувача відділу нині є Валентина Солов’янчук.



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