«Гумові чоботи та надія»: чому підтоплює Волинь та як живуть мешканці північних районів

Заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук

Чому підтоплює територію Волині?

«Взули гумові чоботи та чекаємо, коли зійде вода»

Будинки підтоплює, бо вони занадто близько до водойм

Голова Любешівської ОТГ Олег Кух з рятувальниками

Як волинські рятувальники ліквідовують підтоплення

Заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Волинській області Віктор Милостивий

Який вихід?

У північних районах Волині, зокрема у Камінь-Каширському та Ковельському, досі затопленими залишається понад 4 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, у тому числі трохи більше 290 гектарів присадибних ділянок.Через потепління після рясних снігопадів та сильних морозів із заплави вийшла річка Стохід. Проте клопотів мешканцям північних районів завдають і річки Прип’ять та Вижівка.На минулому тижні Стохід за добу піднявся на рекордні 11 сантиметрів, через що вода дісталася людських помешкань: у селі Заріка та Зарудчі талі води затопили городи та господарські споруди. У селі Річиця водами Прип’яті нині підтоплює господарські будівлі, а у селах Щедрогір та Підгір’я працюють рятувальні підрозділи, оскільки рівень води настільки високий, що перетікає через дамбу.У регіональному офісі водних ресурсів Волинської області кажуть, що це вже другий рік поспіль паводок фіксується на півночі області взимку, тоді як раніше повені спостерігалися лише навесні.– розповів заступник керівника регіонального офісу водних ресурсівДо слова, за інформацією Волинського обласного гідрометеоцентру,за всю історію спостережень. Річна середня температура склала +10,4°С, що на 1,9°С вище норми. А загалом протягом року було зафіксовано 13 температурних рекордів, коли були перевищені показники середньодобової, максимальної та мінімальної температури повітря., - пояснює Ростислав Кравчук.З його слів, осушення болотистої місцевості було необхідне для зайнятості місцевого населення: через те, що на Поліссі не було земельних ділянок, люди займалися переважно полюванням та збором ягід і грибів, але можливості садити та вирощувати городину не було.– каже експерт.За часів радянського союзу в 60-80 роках минулого століття взялися активно за меліорацію північних районів Волині в першу чергу для того, щоб вирішити ряд соціальних питань: дати людям землю для роботи та реалізувати продовольчу програму. Бо без землі на тих територіях не було можливості створити колгосп.В результат на Волині збудовано 191 меліоративну систему. Площа меліорованих сільськогосподарських угідь складає 347 тисяч гектарів, тобто це ті території, які колись були болотом.- розповідає заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук.Занедбаність меліоративних каналів та гідротехнічних споруд з часом призвела до того, що вони перестали виконувати свої функції, хоча із самого початку працювали злагоджено – як годинник.- повідав пан Кравчук.Меліоративні канали дуже швидко заросли. Крім того, спрацював «людський фактор»: місцеві почали красти метал на брухт із гідротехнічних споруд., – ділиться проблемою «водник».Мешканка села Заріка Камінь-Каширського районукаже: щороку їхня вулиця Зарічна підтоплюється річкою Стохід. До водойми від присадибної ділянки рукою подати – від подвір’я всього 5-6-метрів.– розповідає пані Валентина.Зі слів жінки, панікувати вони із сусідами починають кожного разу із початком паводку.– ділиться переживаннями мешканка Заріки.Тож гумові чоботи, а то й по кілька пар, є у кожному господарстві.Окрім допомоги рятувальників, які приїжджають відкачувати воду із обійсть, місцеві жителі рятуються від великої води і власними силами., – розповіла Валентина Оласюк.Загалом у тому, що річки на півночі Волині виходять із заплави, нічого страшного немає. Заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Волині Ростислав Кравчук каже, що паводок – це нормальний природній процес.- переконаний Ростислав Кравчук.Тож на його думку, причинами підтоплень є:- забудова у заплавах річок;- занедбаність меліоративних каналів та гідротехнічних споруд, через що підтоплює угіддя та будинки, які збудовані на меліорованих землях;- рясні опади.- наголошує експерт.Щодо сіл Заріка та Зарудчі, то, за словами Ростислава Кравчука, звести дамбу у Заріці заважає те, що це територія національного парку «Прип’ять-Стохід», а мешканці села Зарудчі самі ж протестували проти цього.Крім того, причиною підтоплень є і рясні опади.Як розповів голова Любешівської територіальної громади, до складу якої входять села Заріка та Зарудчі,, з початку січня уже випала місячна норма опадів: 114% за десять днів.За багато років волинські рятувальники вже мають напрацьовані механізми боротьби із підтопленнями. Щороку навесні, а другий рік поспіль і взимку, працівники обласного ДСНС спільно з гідрометеоцентром ведуть щоденний моніторинг рівнів води у річках.– зауважив заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Волинській областіТож берег річки Стохід укріпили мішками з піском, але у занижених місцях вода все одно перейшла і дісталася господарських дворів.– розповів рятувальник.У регіональному офісі водних ресурсів наголошують, що ситуацію врятує будівництво дамб, очистка річок та належне утримання меліоративних каналів та гідротехнічних споруд.Волинські ДСНСники кажуть, що місцевим мешканцям треба продумати та провести інженерні заходи, щоб будинки не підтоплювали, приміром, вирити рівчаки, куди б стікала вода.– сказав заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Волинській області Віктор Милостивий.Та все ж єдиний вихід, як вберегтися від паводків, – ретельно обирати земельну ділянку перед будівництвом.- наголосив пан Милостивий.До слова, поки стаття готувалася до публікації, волинські синоптикиу басейнах річок 23-26 сiчня у зв'язку з вiдлигою та снiготаненням.Автор