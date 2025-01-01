Втратили трьох Захисників: у місті на Волині – дводенна жалоба

Втратили трьох Захисників: у місті на Волині – дводенна жалоба
У Нововолинській громаді у зв’язку із загибеллю на фронті трьох краян-військовослужбовців оголосили 2-денну жалобу.

Про це повідомляє у телеграмі Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«Цього тижня Нововолинська громада втратила трьох Захисників. Оголошую 5 і 6 грудня, пʼятниця та субота, днями жалоби», - зазначив Карпус.

У ці дні Різдвяне містечко буде відчинене для малечі, але без розважальних заходів.

«Прошу молитовно згадати наших Героїв. Вони віддали найцінніше заради нас», - додав міський голова.

