Втратили трьох Захисників: у місті на Волині – дводенна жалоба

загибеллю на фронті трьох краян-військовослужбовців оголосили 2-денну жалобу.



Про це повідомляє у телеграмі Нововолинський міський голова Борис Карпус.



«Цього тижня Нововолинська громада втратила трьох Захисників. Оголошую 5 і 6 грудня, пʼятниця та субота, днями жалоби», - зазначив Карпус.



У ці дні Різдвяне містечко буде відчинене для малечі, але без розважальних заходів.



«Прошу молитовно згадати наших Героїв. Вони віддали найцінніше заради нас», - додав міський голова.



