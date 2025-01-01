Втратили трьох Захисників: у місті на Волині – дводенна жалоба
Сьогодні, 09:03
У Нововолинській громаді у зв’язку із загибеллю на фронті трьох краян-військовослужбовців оголосили 2-денну жалобу.
Про це повідомляє у телеграмі Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Цього тижня Нововолинська громада втратила трьох Захисників. Оголошую 5 і 6 грудня, пʼятниця та субота, днями жалоби», - зазначив Карпус.
У ці дні Різдвяне містечко буде відчинене для малечі, але без розважальних заходів.
«Прошу молитовно згадати наших Героїв. Вони віддали найцінніше заради нас», - додав міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє у телеграмі Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Цього тижня Нововолинська громада втратила трьох Захисників. Оголошую 5 і 6 грудня, пʼятниця та субота, днями жалоби», - зазначив Карпус.
У ці дні Різдвяне містечко буде відчинене для малечі, але без розважальних заходів.
«Прошу молитовно згадати наших Героїв. Вони віддали найцінніше заради нас», - додав міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому шпиталі перукарки безплатно стрижуть військових
Сьогодні, 09:20
Втратили трьох Захисників: у місті на Волині – дводенна жалоба
Сьогодні, 09:03
Стартував набір до Молодіжної ради при Волинській ОДА
Сьогодні, 08:20
«Київстар» змінює тарифи з грудня: у компанії назвали причини
Сьогодні, 07:15