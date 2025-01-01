Росія дронами атакувала Дніпропетровщину: загинув 12-річний хлопчик





Про це повідомили ДСНС та очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.



Під ударом дронів опинився Синельниківський район — там ворог поцілив по житловому сектору.



Унаслідок атаки загинув 12-річний хлопчик, а його батьки — 37-річна жінка та 39-річний чоловік — постраждали. Руйнувань зазнав приватний будинок, ще один будинок зазнав пошкоджень.



Ворог також обстріляв Нікопольський район, застосовуючи FPV-дрони та реактивну артилерію. Унаслідок атаки мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий житель.



Пошкоджень зазнали дві приватні оселі, пʼять багатоквартирних будинків та автівка.

