Росія дронами атакувала Дніпропетровщину: загинув 12-річний хлопчик
Сьогодні, 09:15
Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами. В результаті обстрілу загинула 12-річна дитина, є поранені.
Про це повідомили ДСНС та очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Під ударом дронів опинився Синельниківський район — там ворог поцілив по житловому сектору.
Унаслідок атаки загинув 12-річний хлопчик, а його батьки — 37-річна жінка та 39-річний чоловік — постраждали. Руйнувань зазнав приватний будинок, ще один будинок зазнав пошкоджень.
Ворог також обстріляв Нікопольський район, застосовуючи FPV-дрони та реактивну артилерію. Унаслідок атаки мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий житель.
Пошкоджень зазнали дві приватні оселі, пʼять багатоквартирних будинків та автівка.
