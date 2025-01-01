Росія дронами атакувала Дніпропетровщину: загинув 12-річний хлопчик

Росія дронами атакувала Дніпропетровщину: загинув 12-річний хлопчик
Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами. В результаті обстрілу загинула 12-річна дитина, є поранені.

Про це повідомили ДСНС та очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Під ударом дронів опинився Синельниківський район — там ворог поцілив по житловому сектору.

Унаслідок атаки загинув 12-річний хлопчик, а його батьки — 37-річна жінка та 39-річний чоловік — постраждали. Руйнувань зазнав приватний будинок, ще один будинок зазнав пошкоджень.

Ворог також обстріляв Нікопольський район, застосовуючи FPV-дрони та реактивну артилерію. Унаслідок атаки мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий житель.

Пошкоджень зазнали дві приватні оселі, пʼять багатоквартирних будинків та автівка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька будують Академію тенісу
Сьогодні, 09:48
У луцькому шпиталі перукарки безплатно стрижуть військових
Сьогодні, 09:20
Росія дронами атакувала Дніпропетровщину: загинув 12-річний хлопчик
Сьогодні, 09:15
Втратили трьох Захисників: у місті на Волині – дводенна жалоба
Сьогодні, 09:03
Стартував набір до Молодіжної ради при Волинській ОДА
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8