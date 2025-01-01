Стартував набір до Молодіжної ради при Волинській ОДА

Минув термін повноважень попередньої Молодіжної ради, тож обласне управління молоді та спорту оголосило про набір нового складу. Подати заявку можна до 15 грудня 2025 року включно.

Свідому та активну молодь Волині запрошують доєднатися до Молодіжної ради при Волинській ОДА.

Якщо тобі від 14 до 35 років і ти представляєш Молодіжну раду, громадську організацію, студентське чи учнівське самоврядування або молодіжний центр – ти можеш стати частиною ради та впливати на молодіжну політику області.

Як податися:

1. Заповнити потрібні документи (додатки 1 і 2 за посиланням (https://voladm.gov.ua/.../povidomlennya-pro-poryadok...).

2. Надіслати їх у форматі pdf на [email protected]

3. Оригінали відправити поштою на адресу управління молоді та спорту Волинської ОДА.

Установчі збори відбудуться вже у січні 2026 року (час і місце повідомлять учасникам додатково).

Детальніше можна дізнатись за телефоном +380984459559, Наталія Дмитришин.

