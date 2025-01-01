Поблизу Луцька будують Академію тенісу

Міський голова Ігор Поліщук та голова Волинської ОВА Іван Рудницький оглянули будівництво Академії тенісу, розташованої на території Луцької громади в селі Зміїнець.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Наразі там тривають оздоблювальні роботи, облаштовують корти.

Ініціатива та реалізація належить приватному бізнесу, готовому розвивати спортивну інфраструктуру області.

Ігор Поліщук висловив вдячність приватним підприємцям, які будують і розвивають інфраструктуру в нашій громаді.

«Це буде Академія тенісу з трьома повноцінними тенісними кортами з покриттям, яке використовують на найкращих світових майданчиках для тенісу. Тут будуть також падел корти, вивчається питання будівництва критих тенісних кортів для занять в теплу пору року. Чудова реалізація, адже спортивна інфраструктура дасть можливість більшій кількості дітей займатися спортом. У нашому місті є дві дівчинки віком 12 і 14 років, які в своїх категоріях є першими ракетками. Багато дітей хочуть займатися спортом, однак в нас немає такого типу кортів, які відповідають високим вимогам. Тому чудово, що розвивається спортивна інфраструктура, що долучається приватний бізнес, тому від нас – будь-яке сприяння, необхідне для того, аби і діти, і дорослі мали можливість займатися», – зазначив міський голова.
