Поблизу Луцька будують Академію тенісу
Сьогодні, 09:48
Міський голова Ігор Поліщук та голова Волинської ОВА Іван Рудницький оглянули будівництво Академії тенісу, розташованої на території Луцької громади в селі Зміїнець.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Наразі там тривають оздоблювальні роботи, облаштовують корти.
Ініціатива та реалізація належить приватному бізнесу, готовому розвивати спортивну інфраструктуру області.
Ігор Поліщук висловив вдячність приватним підприємцям, які будують і розвивають інфраструктуру в нашій громаді.
«Це буде Академія тенісу з трьома повноцінними тенісними кортами з покриттям, яке використовують на найкращих світових майданчиках для тенісу. Тут будуть також падел корти, вивчається питання будівництва критих тенісних кортів для занять в теплу пору року. Чудова реалізація, адже спортивна інфраструктура дасть можливість більшій кількості дітей займатися спортом. У нашому місті є дві дівчинки віком 12 і 14 років, які в своїх категоріях є першими ракетками. Багато дітей хочуть займатися спортом, однак в нас немає такого типу кортів, які відповідають високим вимогам. Тому чудово, що розвивається спортивна інфраструктура, що долучається приватний бізнес, тому від нас – будь-яке сприяння, необхідне для того, аби і діти, і дорослі мали можливість займатися», – зазначив міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Наразі там тривають оздоблювальні роботи, облаштовують корти.
Ініціатива та реалізація належить приватному бізнесу, готовому розвивати спортивну інфраструктуру області.
Ігор Поліщук висловив вдячність приватним підприємцям, які будують і розвивають інфраструктуру в нашій громаді.
«Це буде Академія тенісу з трьома повноцінними тенісними кортами з покриттям, яке використовують на найкращих світових майданчиках для тенісу. Тут будуть також падел корти, вивчається питання будівництва критих тенісних кортів для занять в теплу пору року. Чудова реалізація, адже спортивна інфраструктура дасть можливість більшій кількості дітей займатися спортом. У нашому місті є дві дівчинки віком 12 і 14 років, які в своїх категоріях є першими ракетками. Багато дітей хочуть займатися спортом, однак в нас немає такого типу кортів, які відповідають високим вимогам. Тому чудово, що розвивається спортивна інфраструктура, що долучається приватний бізнес, тому від нас – будь-яке сприяння, необхідне для того, аби і діти, і дорослі мали можливість займатися», – зазначив міський голова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поблизу Луцька будують Академію тенісу
Сьогодні, 09:48
У луцькому шпиталі перукарки безплатно стрижуть військових
Сьогодні, 09:20